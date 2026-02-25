쿠쿠, 2026 서울리빙디자인페어 참가

미식·청정·휴식 등 85개 제품 전시

2026/02/25

신영빈 기자

쿠쿠는 25일부터 3월 1일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 국내 최대 규모의 리빙 전시회 '2026 서울리빙디자인페어'에 참가한다고 밝혔다.

쿠쿠는 이번 서울리빙디자인페어에서 미식·청정·휴식 등 85개 이상 제품을 소개한다. 제품 디자인 변화를 직접 볼 수 있도록 전시를 구성했다.

쿠쿠 2026 서울리빙디자인페어부스 (사진=쿠쿠)

현장에는 밥솥, 인덕션, 블렌더, 에어프라이어 등 풍성한 미식 경험을 제공하는 주방 가전이 다수 전시되며 냉장고, 냉동고, 김치냉장고 등 대형 가전도 선보인다.

음식물 처리기와 식기세척기 등 가사를 돕는 제품도 진열되며 정수기, 무선청소기, 공기청정기, 비데, 매트리스, 안마의자 등 가전을 만나볼 수 있다.

전시 기간 내 현장 구매 고객에게 제품 할인을 제공한다. 부스를 방문하는 모든 고객에게는 쿠쿠몰 할인 쿠폰을 추가로 증정한다.

쿠쿠 관계자는 "다양한 제품군을 통해 쿠쿠가 추구하는 디자인의 본질과 라이프스타일에 대한 진정성을 소비자가 직접 느낄 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 일상의 가치를 높이는 브랜드로서 고객과의 소통을 지속 확대할 것"이라고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
