쿠쿠, 가스레인지 신제품 선봬

쿠쿠가 가스레인지 시장에 출사표를 던졌다. 오랜 기간 축적해온 히팅 기술을 활용해 인덕션, 밥솥, 에어프라이어, 밥솥 등 다양한 미식 가전으로 제품군을 확장하고 있다.

쿠쿠는 강력한 화력과 안전성을 갖춘 '쿠쿠 미식컬렉션 가스레인지'와 '쿠쿠 미식컬렉션 1구 전기레인지' 신제품을 출시했다고 24일 밝혔다.

쿠쿠 가스레인지와 1구 전기레인지 신제품은 사용자의 조리 환경과 라이프스타일을 고려해 화력과 안전, 편의성을 균형 있게 강화한 것이 특징이다.

쿠쿠 미식컬렉션 3구 가스레인지 (사진=쿠쿠)

쿠쿠 미식컬렉션 가스레인지는 열을 빠르게 끌어올리는 강력한 화력 시스템을 적용했다. 국물 요리, 볶음, 튀김 요리까지 강력한 화력으로 빠르고 안정적으로 조리할 수 있다.

자동 화력 조절 기능으로 불꽃 세기를 스스로 조절하며, 용기에 균일하게 강력한 화력을 가해 맛을 극대화할 수 있다. 상판이나 용기 온도가 비정상적으로 상승할 경우 가스를 자동으로 차단해 화재 위험과 제품 손상을 방지한다.

또한 '3중 오염 방지 슈퍼 실드'로 음식물을 간편하게 닦아낼 수 있으며, 원터치 점화 방식으로 쉽고 빠르게 사용할 수 있는 것도 강점이다.

신제품 쿠쿠 가스레인지는 화구 수에 따라 3구와 2구 두 가지 타입으로 구성됐다. 다크 실버와 그레이스 화이트 두 가지 컬러로 출시됐다.

쿠쿠 미식컬렉션 1구 전기레인지 (사진=쿠쿠)

쿠쿠 미식컬렉션 1구 전기레인지는 실내부터 야외까지 다양한 공간에서 활용할 수 도록 설계됐다. 2.5kg의 가볍고 컴팩트한 사이즈에도 프리미엄급 제품의 기능을 탑재해 경쟁력을 갖췄다.

강력한 화력으로 다양한 요리를 빠르고 효율적으로 완성할 수 있으며, 용기 재질에 제한 없이 사용이 가능하다. 10단계까지 세밀한 화력 조절이 가능하다. 잠금, 타이머, 화력 조절, 전원 기능을 직관적으로 조작할 수 있는 터치 디스플레이도 적용했다.

이물질이 끼기 쉬운 틈새를 최소화하고 음식물을 쉽게 닦아낼 수 있는 점도 편리하다. 반려동물이나 아이의 손길이 닿을 경우 작동을 차단하는 모드, 잔열 표시 기능 등으로 안전성도 강화했다.

쿠쿠 관계자는 "독보적인 기술력과 노하우를 기반으로 조리 시간을 줄이고 요리의 맛을 극대화할 수 있는 다양한 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

한편 쿠쿠는 오는 25일부터 3월 1일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 국내 최대 규모 리빙 전시회 '2026 서울리빙디자인페어'에 참가해 제품 85종을 선보인다.