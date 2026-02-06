쿠쿠, 끓인물 정수기 판매량 26% 증가

쿠쿠는 작년 쿠쿠 끓인물 정수기 라인업 판매량이 전년 대비 26% 성장했다고 6일 밝혔다.

외식 물가 부담을 피해, 집 안에서 온전한 휴식과 여유를 즐기려는 '홈 카페' 수요가 급증한 것으로 분석됐다.

100℃ 끓인 물 기능을 탑재한 제로 100 슬림 바리스타 얼음 정수기 (사진=쿠쿠)

리얼 100℃ 끓인물 정수기 제품군은 버튼 하나만 누르면 고유 특허 기술이 적용된 보일링 챔버에서 100℃의 끓인 물이 즉시 출수된다. 판매량이 꾸준히 증가하고 있다.

관련기사

쿠쿠 커피머신 역시 역시 판매 호조를 보이며 시너지 효과를 내고 있다. 작년 6월 출시된 제품은 4분기 판매량이 전분기 대비 85% 늘었다.

쿠쿠 관계자는 "100℃ 끓인 물 기술과 제빙 기능 조화를 통해 계절의 경계를 허문 쿠쿠의 혁신 기술이 시장 트렌드와 맞물린 결과"라고 말했다.