쿠쿠, 미식컬렉션 AI 프리존 인덕션 출시

쿠쿠는 관리 편의성과 조리 효율을 높인 'AI 프리존 인덕션레인지'와 '울트라 슬림 1구 인덕션' 등 2종을 출시했다고 9일 밝혔다.

AI 프리존 인덕션레인지는 'AI 사운드 감지 센서'를 탑재했다. 조리 중 끓어 넘침을 감지해 스스로 화력을 조절하는데, 냄비 속 끓음 상황을 정밀하게 인식한다. 저소음 팬 설계를 적용해 소음을 최소화했다. 유광과 무광, 화이트와 블랙 타입으로 출시했다.

쿠쿠 AI 프리존 인덕션레인지 (사진=쿠쿠)

전 화구에서 최대 3천400W 화력을 내며, 최고 화력을 60분간 유지하는 '부스터 모드'를 지원한다. 화구 경계를 없앤 '4분할 콰트로 프리존'과 29cm '듀얼링 대화구'를 탑재했다. 대형 용기 가장자리까지 열을 고르게 전달한다.

울트라 슬림 1구 인덕션은 기존 제품 대비 약 63% 슬림해진 제품이다. 24mm 높이와 2.3kg 무게로 휴대성을 높였다. 어린아이 오작동 사고를 막는 '키즈락' 기능과 조리 시간을 지정할 수 있는 '스마트 타이머' 등 12종 안전장치를 탑재해했다.

최대 2천100W 고출력을 기반으로 조리 시간을 단축했다. 빠르게 온도를 올려 예열 시간을 최소화하는 '부스터 모드'를 갖췄다. 화력은 1~10단계로 조절할 수 있다.

신제품 2종은 스크래치와 고온, 충격에 강한 세라믹 글라스를 적용했다. 사용할 용기가 인덕션에 적합한지 확인할 수 있는 '10단계 적합 용기 테스트' 기능을 탑재했다.