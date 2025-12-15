쿠쿠, 하이원 프리미엄 스토어 입점

쿠쿠는 정선 하이원리조트 그랜드호텔 내 3층에 위치한 '하이원 프리미엄 스토어'에 신규 입점하며 매장을 오픈했다고 15일 밝혔다.

하이원 프리미엄 스토어는 다양한 연령층과 국내외 관광객이 방문하는 하이원 그랜드호텔 내 주요 쇼핑 공간이다. 쿠쿠는 이번 입점을 통해 고객 접점을 확대하고 생활 전반을 지원하는 가전 전문 기업으로서 입지를 더욱 강화할 계획이다.

쿠쿠가 하이원 그랜드호텔에 위치한 '하이원 프리미엄 스토어'에 신규 입점했다. (사진=쿠쿠)

신규 매장에는 미식가전부터 청정가전, 환경가전, 휴식가구·가전, 펫가전, 난방가전, 뷰티가전 등 제품 라인업이 전시된다. 정수기·청소기·음식물처리기를 비롯해 꾸준히 높은 수요를 보였던 주요 제품군을 한곳에서 체험할 수 있도록 구성했다.

슬림 설계와 자동 살균 시스템을 적용한 정수기, 스테이션 기반 자동 관리 기능의 청소기, 고온 건조·분쇄 기술을 기반으로 한 음식물처리기 등 쿠쿠의 핵심 기술력도 현장에서 직접 확인할 수 있다.

입점 기념 특별 프로모션도 진행된다. 12월 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 쿠쿠 전자레인지를 증정한다. 이와 함께 선착순 30명 한정으로 겨울철 실내·실외에서 모두 활용 가능한 넥히터를 사은품으로 제공한다.

쿠쿠 관계자는 "국내외 고객들이 쿠쿠 제품과 기술력을 새로운 공간에서 직접 경험할 수 있도록 마련된 의미 있는 기회"이라며 "앞으로도 리조트·호텔 등 유통 접점을 다양하게 확장해 고객 접근성을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.