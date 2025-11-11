쿠쿠, 올해 음식물처리기 판매량 426%↑

환경가전 전문기업 쿠쿠는 지난 1~9월 음식물처리기 제품군 판매량이 전년 동기 대비 426% 성장했다고 11일 밝혔다.

판매 성장을 이끈 모델은 '에코웨일 6세대 음식물 처리기'다. 출시 이후 3개월 만에 단일 제품으로 누적 매출 93억원을 넘어섰다. 쿠쿠 전체 음식물 처리기 판매량 중 69%의 점유율을 차지했다.

쿠쿠 에코웨일 음식물 처리기 (사진=쿠쿠)

지난 5월 배우 소이현과 함께 진행한 6세대 에코웨일 음식물 처리기 출시 기념 론칭 라이브에서는 방송 시간 1시간 동안 약 2천 대의 제품을 판매하기도 했다. 지난 6월 진행한 CJ온스타일 기획 라이브 '전지전능'에서는 1시간 만에 약 400대를 팔았다.

에코웨일 음식물 처리기는 슬림하면서 뼈까지 갈아버리는 강력한 성능, 처리 공정 시간도 1시간으로 짧다. 쿠쿠는 음식물 처리기 라인을 풀가동하고, TV 광고를 론칭하는 등 자사 역량을 집중하고 있다.

쿠쿠는 건조분쇄형과 미생물형 두 가지 타입의 음식물 처리기를 선보이고 있다. 2020년 1세대 언더싱크 타입 제품을 시작으로 2세대 미생물 타입 제품, 3세대 미생물형, 4세대 건조분쇄형, 강력건조통을 탑재한 5세대 건조분쇄형 제품까지 출시했다.

쿠쿠 관계자는 "중소 브랜드가 난립하는 음식물 처리기 시장에서 쿠쿠는 높은 브랜드 신뢰도를 바탕으로 더욱 주목받고 있다"며 "우수한 기술력, 서비스 인프라를 갖춰 사후 관리까지 믿고 안전하게 맡길 수 있다"고 말했다.