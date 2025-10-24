쿠쿠, 미식컬렉션 김치냉장고 출시

쿠쿠는 화사한 글라스 소재와 히든 디스플레이를 적용한 '미식컬렉션 김치냉장고'를 출시했다고 24일 밝혔다.

신제품은 빛 각도에 따라 다채롭게 반사되는 글라스 소재로 세련된 주방 분위기를 연출하며, 이전 모델보다 슬림한 빌트인형 디자인을 갖춘 것이 특징이다.

미식컬렉션 김치냉장고 (사진=쿠쿠)

쿠쿠의 독자적인 발효 알고리즘과 ±0.3℃ 초정밀 냉각 시스템, 간접냉각 방식을 적용했다. 성에 발생을 방지하고 냉기를 균일하게 전달한다.

컨버터블 보관 모드를 통해 계절과 식재료 특성에 맞게 김치, 과일, 냉동식품 등으로 전환할 수 있다. 강화유리 선반과 청정 탈취 필터를 적용해 위생·편의성을 강화했다.

쿠쿠 냉장고·냉동고·김치냉장고 등 미식컬렉션 라인업 매출은 전년 대비 117% 성장했다.

쿠쿠 관계자는 "기능과 디자인을 모두 갖춘 신제품으로 미식컬렉션의 완성도를 높였다"며 "앞으로도 소비자 니즈에 맞춘 신제품을 지속 출시하겠다"고 말했다.

한편 쿠쿠는 이날부터 오는 30일까지 AK플라자 분당점에서 홈클린 가전 팝업스토어를 연다. 28일까지는 포천 울미숲에서는 애견 카페 '넬로 상회'를 운영한다.