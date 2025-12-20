이렇게 화려한 포토존 봤나요...IPX '조앤프렌즈' 팝업 가보니

"와, 너무 예쁘다."

19일 서울 홍대 IPX 케이팝스퀘어 매장 안에서는 사진 찍는 소리가 끊이지 않았다. 입구를 들어서자마자 커다란 크리스마스 트리가 반겼고, 동선 곳곳을 조아와 그 친구들 캐릭터가 가득 채워 볼거리가 풍성했다.

IPX는 지드래곤과 함께 만든 캐릭터 IP '조앤프렌즈' 두 번째 팝업 스토어를 이날부터 열었다. 홍대 케이팝스퀘어를 비롯해 신세계백화점 강남점, 부산 신세계 센텀시티, 수원 스타필드에서도 동시에 진행된다. 그 중 해외 팬들의 접근성이 높은 홍대를 찾았다.

IPX 케이팝스퀘어 홍대 조앤프렌즈 2차 팝업 (사진=지디넷코리아)

이번 팝업은 겨울 콘셉트로 꾸며졌다. 지드래곤 고양이인 ‘조아’를 중심으로, 참견쟁이 데이지 ‘앤’, 조아의 구름 발자국에서 태어난 색방울 캐릭터 ‘아기’와 ‘자기’까지 조앤프렌즈 세계관이 공간 전체에 녹아들었다. 단순히 캐릭터를 진열하는 방식이 아니라, 캐릭터의 감정과 메시지를 체험하도록 설계된 점이 눈에 띄었다.

IPX 케이팝스퀘어 홍대 조앤프렌즈 2차 팝업 (사진=지디넷코리아)

회사는 1차 팝업에 이어 2차 팝업 또한 방문객들이 캐릭터를 체험하고 제대로 느낄 수 있도록 만들었다. 곳곳에 판매 상품을 배치해 오브제처럼 활용했고, 크리스마스 분위기를 물씬 느낄 수 있도록 메인 공간을 꾸몄다. 누가 봐도 지드래곤이 떠오르는 공간 분위기에서 방문객들이 서로 사진을 찍어주거나 셀카를 찍었다.

IPX 케이팝스퀘어 홍대 조앤프렌즈 2차 팝업 (사진=지디넷코리아)

조앤프렌즈는 IPX와 지드래곤이 약 2년에 걸쳐 기획·제작한 캐릭터 IP로, 지난 7월 첫 공개와 동시에 폭발적인 반응을 얻었다. 캐릭터 공개를 기념해 케이팝스퀘어 홍대점에서 열린 1차 팝업은 사전 예약이 3분 만에 전 회차 마감됐고, 일평균 1천500명 이상이 현장 예약으로 방문하며 ‘조앤프렌즈 신드롬’을 입증했다. 주요 제품이 연일 품절되면서 온라인 추가 프리오더까지 이어졌을 정도다.

IPX 케이팝스퀘어 홍대 조앤프렌즈 2차 팝업 (사진=지디넷코리아)

이 같은 흥행을 발판으로 열린 두 번째 팝업에서 IPX는 한층 진화한 전략을 꺼내 들었다. 1차 팝업이 캐릭터의 첫인사를 알리는 자리였다면, 이번에는 팬들이 조아와 감정을 나누고 ‘친구’가 되는 경험에 초점을 맞춘 것이다. 겨울 시즌에 맞춘 신규 MD 라인업은 물론, 소장 욕구를 자극하는 한정 제품들을 전면에 배치했다.

IPX 케이팝스퀘어 홍대 조앤프렌즈 2차 팝업 (사진=지디넷코리아)

조앤프렌즈의 확장성은 협업 사례에서도 드러난다. 카카오톡과 라인 메신저 스티커 출시를 비롯해 색조 브랜드 롬앤, 테크 액세서리 브랜드 케이스티파이 등 국내외 브랜드들과의 협업이 잇따르고 있다. 케이팝스퀘어 매장에서도 롬앤 제품과 케이스티파이 제품을 구매할 수 있었다.

이번 팝업은 상하이·베이징·도쿄·홍콩·방콕·타이베이·싱가포르·인도네시아 등 아시아 주요 도시와 LA·뉴욕 등 북미, 중동 지역까지 약 40여 개 국가 및 지역에서 순차적으로 공개될 예정이다.

IPX 케이팝스퀘어 홍대 조앤프렌즈 2차 팝업 (사진=지디넷코리아)

IPX 관계자는 “조앤프렌즈가 지난 여름 공개와 동시에 많은 사랑을 받았다면, 이번 두 번째 팝업은 그 열기를 이어 더 많은 팬들과 직접 만나는 계기”라며 “앞으로도 조앤프렌즈만의 개성과 세계관을 담은 제품과 팝업을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.