장원영 렌즈 '하파크리스틴' 매장, 뭐가 다를까 들어갔더니

컬러렌즈를 고르는 기준이 자연스러움과 착용감에 머물러 있던 시장에서, 하파크리스틴은 렌즈를 '패션'과 '감성'의 영역으로 확장한 브랜드다.

장원영 렌즈로 주목받는 이 브랜드의 오프라인 매장은 제품을 진열해 판매하는 공간을 넘어, 디자인과 체험을 통해 브랜드 세계관을 경험하도록 설계된 것이 특징이다. 투톤·다층 레이어로 구현한 디자인 차별화부터 전시형 매장 구성, 참여형 체험 요소까지 더해지며 하파크리스틴은 컬러렌즈를 하나의 라이프스타일 아이템으로 재정의하고 있다.

지난 19일 오후 강남역 근처에 위치한 하파크리스틴 오프라인 매장을 들어서자 컬러렌즈 매장보다는 화장품 편집숍 같은 느낌이 들었다. 매장이 크지 않아도 여유롭게 둘러볼 수 있는 동선을 만든 점도 눈에 띄었다.

이 자리에서 만난 김민숙 피피비스튜디오스 브랜드총괄 팀장은 “렌즈 매장은 보통 협소하고, 원하는 제품을 말하면 건네받는 구조가 대부분”이라며 “하파크리스틴은 브랜드를 보여주고 쇼핑하는 경험 자체를 만들고 싶었다”고 말했다.

하파크리스틴 매장에 온 아이브 장원영 (사진=지디넷코리아)

체험 어려운 렌즈 한계, 참여형 요소로 바꿔...독특한 디자인 강점

컬러렌즈는 착용 전 발색을 정확히 확인하기 어렵다는 구조적 한계를 지닌다. 하파크리스틴은 이 지점을 불편함이 아닌 ‘참여 요소’로 전환했다. 매장 곳곳에 비치된 투명 포토카드형 테스트 카드는 눈동자 위에 올려 발색을 상상할 수 있도록 설계됐다. 렌즈 브랜드 중 오프라인 공간에서 이러한 방식을 도입한 것은 처음이다.

하파크리스틴 렌즈의 디자인은 독특하다. 대표적인 사례가 투톤 디자인이다. 눈동자 안쪽과 바깥쪽의 명도를 다르게 설계해 애니메이션 캐릭터처럼 입체적인 눈매를 구현하는 방식으로, 이는 하파크리스틴이 처음 선보인 디자인이다.

김 팀장은 “레이어를 많이 쌓으면 자칫 두껍고 부자연스러워 보일 수 있다”며 “투명하면서도 겹겹이 쌓인 컬러가 눈동자와 자연스럽게 어우러지도록 제조사와 R&D를 지속해왔다”고 말했다.

하파크리스틴 렌즈를 간접적으로 체험해볼 수 있는 카드(사진=지디넷코리아)

디즈니 ‘마리’로 완성한 하파크리스틴의 세계관

최근 하파크리스틴 오프라인 매장은 월트디즈니코리아 아기 고양이 캐릭터 ‘Marie(마리)'와의 콜라보레이션을 통해 브랜드 세계관을 한층 확장했다. 이번 캣티튜드 콜라보를 기념해 이날 브랜드 뮤즈인 가수 장원영이 직접 매장을 방문해 인증 컷을 촬영하는 행사도 진행됐다.

매장 전반에는 디즈니 오브젝트와 캠페인 화보, 대형 비주얼 디스플레이가 배치돼 있다. 캐릭터를 단순히 얹은 수준이 아니라, 하파크리스틴 특유의 감성과 디즈니 마리의 세계관이 결합된 전시형 공간으로 구성된 것이 특징이다.

김 팀장은 “처음부터 ‘디즈니 콜라보’를 전면에 내세우기보다는 고양이 콘셉트의 렌즈를 어떻게 재미있게 풀 수 있을지를 고민했다”며 “결과적으로 마리 캐릭터가 자연스럽게 맞아떨어졌다”고 말했다. 이어 "실제로 이번 콜라보 제품은 출시 직후 빠르게 소진되며 이례적인 반응을 얻고 있다"면서 "디즈니와 컬러렌즈 브랜드가 콜라보한 첫 사례이다보니 주목도가 더 높다"고 덧붙였다.

외국인 고객들의 반응도 두드러졌다. 마리 콜라보 제품 출시 이후 외국인 오픈런도 늘었다. 김 팀장은 “외국인 고객들은 한 번 방문했을 때 꼭 구매해야 한다는 인식이 강해 구매 단가도 높은 편”이라고 말했다.

하파크리스틴 강남 매장(사진=지디넷코리아)

판매 공간 넘어 브랜드 경험의 거점으로

하파크리스틴 오프라인 매장은 단순한 유통 채널을 넘어 브랜드 경험의 거점으로 기능한다. 공간, 콘텐츠, 제품 디자인이 유기적으로 연결되는 방식이다. 오프라인 전략도 명확하다. 무분별한 매장 확대보다는 강남 등 핵심 상권 중심의 직영 매장을 유지하고, 대신 올리브영과 같은 채널을 통해 전략적 유통을 병행한다.

컬러렌즈를 꾸미는 사람들만의 전유물이 아닌, 일상 속 패션 아이템으로 확장하려는 시도 역시 이 전략에 고스란히 반영돼 있다.

관련기사

김 팀장은 “하파크리스틴은 유통을 늘리기 위한 확장보다는 브랜드가 잘 보이는 위치에 들어가고 싶다”며 “지방 상권이나 접근성 확대는 올리브영 샵인샵을 통해 해결하는 구조”라고 말했다.

이어 김 팀장은 "화려함과 데일리 사이 어딘가, ‘조금 더 예뻐 보이고 싶을 때’ 자연스럽게 떠오르는 브랜드가 되고 싶다"면서 "렌즈가 특정한 날에만 쓰는 꾸미기 아이템이 아니라, 기분에 따라 선택하는 데일리 아이템이 됐으면 한다"고 강조했다.