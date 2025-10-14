쿠쿠, '레스티노 롤팩 매트리스' 출시

휴식가구 및 가전 전문기업 쿠쿠는 지퍼 분리형 커버를 적용한 '레스티노 롤팩 매트리스'를 출시했다고 14일 밝혔다.

신제품은 압축 형태로 배송돼 셀프 설치가 용이하다. 교체와 세탁이 간편한 워셔블 분리형 커버로 정기적인 위생 관리에 특화됐다.

부드럽운 프리미엄 자카드 원단으로 보풀 발생을 최소화했다. 탄탄한 지지력으로 체압을 분산하는 6회전 독립 스프링 시스템을 탑재했다.

쿠쿠 레스티노 롤팩 매트리스 (사진=쿠쿠)

매트리스 가장자리까지 안정적으로 지지해 모서리 꺼짐을 방지하는 스퀘어 가드폼, 내부 공기의 원활한 순환과 푹신한 쿠션감을 구현하는 에어클라우드 패딩을 적용했다.

높은 탄성과 복원력으로 몸의 무게를 분산해 편안하게 받쳐주는 하이 엘라스틱 폼과 미끄럼 방지 원단 등도 특징이다.

쿠쿠는 매트리스 렌탈 케어 서비스를 제공한다. 매트리스 오염도 측정, UV 살균, 항균·탈취, 진드기 패치 부착 등 관리가 가능하다. 토퍼 교체 서비스도 선택할 수 있다.

'쿠쿠몰' 모바일 버전에 마련된 '레스티노 커뮤니티'에서는 실제 구매 소비자들의 생생한 사용 후기와 인테리어 아이디어, 일상 속 사용 팁 등을 공유할 수 있다.

관련기사

쿠쿠 관계자는 “레스티노 롤팩 매트리스 커버분리형은 체압 분산, 위생, 내구성 등 수면의 본질적 가치를 강화한 제품”이라며, “앞으로도 고객의 일상을 보다 건강하고 쾌적하게 만드는 프리미엄 수면 솔루션을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

한편 쿠쿠는 2018년 침대 시장에 진입한 이후 제품군을 확대하고 있다. '레스티노' 브랜드를 중심으로 침구와 헬스케어 제품까지 영역을 넓혔다.