쿠쿠, 제3회 판매명장 시상식 개최

종합생활가전 기업 쿠쿠는 '제3회 판매명장 시상식'을 열고 고객 만족과 매출 성과에서 두각을 나타낸 판매 매니저 5명을 올해의 판매명장으로 선정했다고 18일 밝혔다.

올해로 세 번째를 맞이한 이번 시상식은 전국 오프라인 유통 채널에서 활동하는 판매 매니저들의 노고를 격려하고, 현장에서 검증된 모범적인 고객 응대 사례와 우수한 서비스 노하우를 공유하기 위해 마련됐다.

쿠쿠가 우수 판매 매니저를 대상으로 ‘판매 명장’ 시상식을 개최했다. (사진=쿠쿠)

쿠쿠는 이번 행사를 통해 판매 매니저들의 책임감을 강화하고 다양한 경험과 노하우가 전국 매장에 전수되도록 지원함으로써, 전국 쿠쿠 매장 어디에서나 일관된 고객 경험을 제공하며 브랜드 신뢰도를 높인다는 계획이다.

판매명장은 쿠쿠 제품이 입점된 양판점, 할인점, 백화점 등 다양한 유통 채널에서 근무하는 판매 매니저 중 매출, 고객 서비스, 제품에 대한 이해도 등을 종합적으로 평가해 선정됐다.

행사 현장에서는 판매 명장들의 노력과 성과를 담은 영상을 시청한 뒤, 상패 수여와 축하의 시간을 가졌다. 특히 쿠쿠 허재영 전무가 시상자로 나서 직접 축하 인사를 전하며 수상자들의 열정과 노고를 격려했다.

쿠쿠 관계자는 "판매명장 시상식은 전국 매장에서 일하는 모든 판매 매니저들에게 동기부여가 되는 중요한 경험이 될 것"이라며 "현장 사례를 적극 활용한 교육과 지원을 통해 모든 매장에서 전문성과 신뢰도를 높여나가겠다"고 말했다.