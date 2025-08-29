쿠쿠, 2분기 홈카페 제품 34% 성장

종합생활가전 기업 쿠쿠는 홈카페 관련 제품 2분기 판매량이 전 분기 대비 34% 증가했다고 29일 밝혔다.

쿠쿠 홈카페 관련 제품군은 얼음정수기와 커피머신, 제빙기, 블렌더 등으로 구성됐다.

커피머신은 출시 직후인 6월 대비 7월 판매량이 87% 급증했다. 블렌더 역시 같은 기간 60% 성장했다. 정수기는 얼음정수기를 중심으로 15% 성장률을 보였다.

쿠쿠 미식 컬렉션 두유제조기 (사진=쿠쿠)

쿠쿠는 극악의 폭염으로 외부 카페를 찾는 수요가 집안에 머물면서 홈카페 수요가 증가한 것으로 분석했다.

쿠쿠는 이러한 변화에 맞춰 홈카페 관련 제품을 두유 제조까지 확장했다. 소비자가 집에서도 한층 다채로운 카페 라이프스타일을 누릴 수 있도록 지원할 계획이다.

쿠쿠가 최근 선보인 '미식 컬렉션 두유제조기'는 1천ml 용량과 열·스크래치에 강한 내열 강화유리 용기를 갖췄다. 8중 구조 스테인리스 칼날로 단단한 콩을 분쇄한다.

쿠쿠는 다양한 음료 선호 트렌드에 맞춘 홈카페 관련 제품 라인업을 강화해 왔다. 지난 6월 출시한 전자동 커피 머신 더 크레마부터 제빙기 2종, 블렌더, 핸드 블렌더까지 제품군을 갖췄다.

쿠쿠 관계자는 "변화하는 소비자 니즈에 맞춰 홈카페 라이프스타일을 지속적으로 확장해 나갈 것"이라며 "이번에 선보인 두유제조기를 통해 집에서도 보다 다채롭고 풍요로운 미식 경험을 즐길 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.