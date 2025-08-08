쿠쿠, 호우 피해지역에 밥솥 200대 지원

무상 수리·제품 교환 긴급 지원 서비스 병행

디지털경제입력 :2025/08/08 16:03

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

종합생활가전 기업 쿠쿠는 지난 7월 집중호우로 수해 피해를 입은 특별재난지역 주민들의 일상 회복을 위해 밥솥 200여대를 지원한다고 8일 밝혔다.

쿠쿠는 정부가 특별재난지역으로 선포한 6개 지역 수해 피해 주민에게 약 5천500만 원 규모 전기압력밥솥을 지원한다. 제품은 재난 지역별 구호 관리 거점에서 해당 지자체를 통해 복구활동 후 피해 세대에게 전달된다.

쿠쿠는 지난 7월 특별재난지역 내 수해 피해 고객을 대상으로 무상 수리와 제품 교환 등 긴급 서비스 지원을 진행했다. 특별재난지역 외에도 특별 재난에 준하는 피해를 입은 고객에도 지원을 확대할 계획이다.

관련기사

쿠쿠는 지난 3월에는 영남 지역 산불 피해 주민에게 긴급 지원을 실시하고, 4월에는 약 1억5천만원 규모 밥솥 950여대를 기부한 바 있다.

쿠쿠 관계자는 "밥솥은 일상 회복을 위한 가장 기본적인 생활물품"이라며 "앞으로도 다양한 나눔을 통해 국민의 어려움을 함께 느끼며 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
쿠쿠

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'생각하는 AI' GPT-5 나왔다…"모든 영역 박사급 수준"

[기자수첩] 곧 열릴 'AI 에이전트' 시대…스테이블코인 제도화 시급하다

[현장] 'AI 기본법 시행령' 이달 나온다…"완벽하지 않아도 논의 출발점"

네이버, 또 분기 최대 매출…"AI에 더 집중"

ZDNet Power Center