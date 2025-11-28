테크노 패권전쟁 시대…K파워로 AI 신문명 선도하자

1. 무엇을 할 것인가 : 시무십여조

이병한 객원기자

2년이 걸렸다.

이 한 문장을 쓰기 위해 2년을 기다렸다. 여러 곳을 전전했다. 지난해 겨울에 찾은 곳은 지구의 지붕 히말라야이다. 두어 달, 산중턱 명당에 자리한 단골 카페에 진을 치고 앉아 ‘제국’에 대한 여러 책들을 탐독해갔다. 동양사와 서양사, 세계사를 주름잡은 숱한 제국들의 변천사를 복기하면서 새로운 제국을 탐문한 것이다.

영감을 주는 세 명의 인물이 있었다. 고운 최치원이 으뜸이요, 칭기스칸이 된 테무진이 둘째라면, 블라디미르 레닌이 세 번째 사람이었다. 매일 아침 하루를 여는 리추얼처럼 노트북 배경화면으로 깔아둔 세 사람의 사진을 뚫어져라 쳐다보면서 800년대부터 1900년대까지 천 년사를 찬찬히 음미한 것이다. 그리고 골똘하게 새 천년을 골몰했다.

최치원의 '시무십여조' (사진=한국사데이터베이스)

고운의 ‘계원필경’과 칭기스칸의 측근이 쓴 ‘몽골비사’와 레닌의 ‘무엇을 할 것인가’도 겹쳐 읽었다. 대당제국 말기, 최치원의 국가 개조안이었던 ‘시무십여조’의 내용은 구체적으로 전해지지 않는다. 내 감으로는 신라 일국의 개혁에 그치지 않았을 것 같다. 그는 유라시아의 코스모폴리스, 장안의 화제를 두루 경험했던 코스모폴리탄이었다. 중원의 권력 공백기, 무질서는 더 없는 위기이자 두 번 다시없을 신질서의 기회이기도 했을 것이다. 이 참에 일국에서 제국으로 단번에 도약하는 북방연맹국가를 제시하지 않았을까. 삼국통일, 통일신라가 아니라 12환국의 대통합, 유라시아의 연합국가를 주창하지 않았을까. 그 획기적인 기획을 실천하고 실현한 것이 몽골의 테무진이 아니었을까. 인류 역사상 최대의 강역을 품었던 몽골세계제국의 웅비에 '시무십여조'가 밀서처럼 전수되지 않았을까, 무럭무럭 뇌피셜 상상을 지핀 것이다.

그 몽골제국의 현대판이 소비에트연방이었다. 동유럽부터 동아시아까지, 흑해부터 황해를 지나 흑룡강에 이르기까지 20세기 소련의 세력권은 몽골제국의 하드웨어를 빼다 박은 꼴이었다. 레닌의 그 불툭한 광대뼈와 찢어진 눈매부터가 투르크계 몽골리안, 북아시아의 DNA가 깊이 아로새겨져 있었다. 한국의 다음 길도 바로 그 칸국에 있지 않을까. 산업화도 민주화도 세계화도 모두 완수한 선진국 대한민국 K를 K-HAN으로, 대칸제국으로 승화시켜야 하지 않을까. 그러기 위해서는 무엇을 해야 할 것인가. 다섯 살 아들래미와 히말라야의 타격귀와 리자몽 등 포켓몬을 잡아 도감을 채우면서도 내 머리 속은 온통 무엇을 할 것인가, ’한국비사’로 가득 채워져 있던 것이다.

올 여름에는 알타이 일대를 살폈다. 그 중에서도 가장 높이 솟아 있는 벨루하가 바라보이는 강가에 두런두런 모여 앉아 모닥불을 피웠다. 하나의 성대에서 고음과 저음이 동시에 울려 퍼지는 ‘흐미’를 청해 듣는 자리였다. 북방 유목민들의 신통방통한 배음에 귀를 기울이고 두 눈을 감노라면 저절로 원시반본, 인류의 시원에 가 닿는 것만 같다. 스타링크와 뉴럴링크, 별천지와 신천지, 어느덧 사사무애의 트랜스 상태에 빠져드는 것이다. 내 마음이 네 마음이요, 온 마음이 한 마음이 되는 그 망아경의 엑스터시 속에서도 나는 비나이다, 비나이다, 산신령께 비나이다, 정화수 떠 놓고 간절하게 기도하는 어머니들의 마음처럼 제발 첫 문장이 떠오르기를, 첫 말씀이 내 안에 임하기를 간곡하게 기다렸다.

생성형 AI시대, 더 이상 지식과 정보를 단순히 전달하는 책은 아무런 의미가 없었다. 서사가 있어야 한다. 스케일과 스타일, 스토리가 떠받쳐주어야 한다. 꾸역꾸역 각주로 끝말잇기를 하는 논문을 쓰는 작업과는 차원이 다르다. 차원의 변경, 내 몸과 마음이 먼저 바뀌어야 했다. 머리를 굴려 쥐어짜내는 것이 아니라, 몸에서 안에서 터져 나와야 했다. 온몸으로 몸부림을, 몸서리를 친 것이다. 발산하지 못하고 묵히고 삭힌 말들을 알처럼 오래 품어 안아서 발효를 시켜야 했던 것이다.

팔란티어 팝업스토어 (사진=지디넷코리아)

유라시아에는 흰머리 산, 백두산이 여럿이다. 백두산은 고유명사가 아니라 일반명사이다. 카자흐스탄에도 몽골에도 흰머리 산을 볼 수 있다. 러시아어로 벨루하의’ 벨리’가 하얗다는 뜻이다. 벨루하는 하얀 고래처럼 생긴 산이요, 벨라루스는 하얀 러시아라는 말이다. 그 하얀 머리를 지표로 삼아 북방인들이 동쪽 해안가까지 이르렀던 것이다. 백 개의 백두산과 천개의 고원이 첩첩산중 흰머리의 네트워크를 이룬다. 한반도의 북쪽에는 장백산이 있고, 남쪽에는 태백산이 있다. 올 가을에는 처음으로 태백산에 올라가 보았다. 개천절 제천 행사가 열리는 곳이다. 10월 3일은 개천과 개벽의 앙상블, 하늘이 열리고 땅이 열리는 날이다. 그 날을 국경일로 삼는 한국 같은 나라는 지극히 드물다. 동해물과 백두산이 만나는 태백산에 올라 하얀 구름이 하늘의 바다를 이룬 장관을 보고 있자니, 절로 서편의 마니산도 궁금해졌다. 마니산 또한 이번에 처음으로 올라가 보았다. 하늘을 우러러보기만 한 것도 아니다. 땅으로 고개를 내려 절을 올렸다. 태백산에서는 삼천배, 마니산에서는 백팔배를 올렸다.

마니산에 올랐던 날이 10월 15일이다. 핫플 성수동에서 흥미로운 행사가 열렸다. 팔런티어의 팝업 스토어가 열린 것이다. 국가를 주고객으로 하고 기업을 서브로 삼는 소프트웨어 기업으로서는 무척 이례적인 일이었다. 알렉스 카프가 친히 임하셨음은 더더욱이나 의미심장하다. 한국 군인에게 ‘고맙다’라며 화끈한 립서비스까지 전했다. 그의 얼굴을 프린트한 T셔츠의 가격이 8만원이 넘었다고 한다. 그리고 ‘Dominate’라는 단어가 새겨져 있었다.

팔런티어의 파운더, 피터 틸의 지론은 경쟁하지 말고 독점하라(Monopolize)이다. 내년 3월에 출간 예정인 팔런티어의 CTO 샴 생커의 책 제목은 ‘Mobilize’이다. 창립자와 경영자와 기술책임자가 일제히 만세삼창을 외치는 것이다. 독점하라! 지배하라! 동원하라! 디지털 패권전쟁과 총력전 체제에 임하며 총동원령을 발동시키고 있는 것이다. 샴 생커는 할리우드를 대체할 영화사까지 차렸다. 이름 또한 파운더스 필름이다. 피터 틸이 파운더스 펀드로 미국 재건의 프로젝트를 담당할 창건자들을 양성해 내고 있다면, 파운더스 필름은 대중을 상대로 프로파간다 전쟁을 벌이겠다는 것이다.

팔런티어는 실리콘밸리의 일개 테크 기업에 그치지 않는다. AI 신문명을 설계하고 창조하는 기획사에 머무는 것도 아니다. 테크노 차이나와의 패권 전쟁을 진두지휘하는 헤드쿼터이자 대본영인 것이다. 피터 틸은 팔런티어 마피아의 대부이자 총통이요, 알렉스 카프는 총사령관이다.

그 팔린티어가 정조준하고 있는 나라가 바로 대한민국이다. 이미 HD와 KT와 협업을 시작했다. 사스가, MASGA의 조선소와 핵심 기간산업인 통신사를 첫 파트너로 삼은 것이다. 역시나 수가 예사롭지가 않다. Born to WIN, 대전략가 피터 틸의 거대한 체스판에 한국이 중요한 말로 등장한 것이다. 21세기의 디지털 동인도회사, 팔런티어가 선도하는 뉴 그레이트 게임에 부지불식간 우리나라가 휘말려 들어가고 있는 것이다.

절로 100년 전이 떠올랐다. 중일전쟁기, 일본은 중국과 총력전을 치르기 위해 식민지 조선의 모든 것을 징발했다. 가가호호 놋숟가락까지 앗아갔다. 미중전쟁기, 미국은 중국과의 일합을 위하여 동맹국 한국의 모든 데이터가 필요하다. 대한민국은 중국과 함께 제조업과 디지털산업을 겸장하고 있는 세계에서 유이한 나라이기 때문이다. 미국이 필승하기 위해서는 반드시 빅데이터 징발령, 한국을 장악해야 한다. 순진무구한 얼굴로 카프와 찍은 사진들을 과시하는 X의 인증샷과 간증샷들을 보면서 등골이 서늘하고 모골이 송연해졌다. 100년 전 태평양전쟁과 대동아전쟁에 징집됐던 조선의 학도병들이 떠올랐기 때문이다. 100년 전의 창씨개명과 100년 후의 영어 닉네임들도 겹쳐 보였다.

알렉스 카프 팔란티어 CEO(오른쪽)와 김영섭 KT 대표.

바야흐로 폭풍 전야이다. 3차 세계대전의, 아니 세계최종전쟁의 전운이 자욱하다. 김해공항에서 열린 미중 정상회담은 일전을 잠시 미루기로 합의한 정도이다. 각자 딴살림을 차리기 전에 이혼 숙려 기간을 갖기로 한 것이다.

중국은 이미 엔비디아의 GPU가 필요가 없을 만큼 공급망 자립을 달성했다. 미국도 중국의 희토류에 의존하지 않기 위해서 필사적으로 전력을 다할 것이다. 중국은 중국표준 2035를 공식화하며 자신들이 AI문명의 스탠더드를 만들어 갈 것이라고 천명했다. 미국 또한 부통령 벤스로 정권이 승계된다면 2036년까지 MAGA의 신공화당 치세가 이어진다. 앞으로 10년, 서양과 동양 사이, 미국과 중국 사이, 공화당과 공산당 간의 물러설 수 없는 최후의 결전이 펼쳐지는 것이다. 그 테크노-패권전쟁의 최전선에 팔런티어가 자리하고, 그 팔런티어의 CEO가 첫사랑도 한국인이었다며 도톰하게 살이 차오른 한국을 찜 쪄 먹기로 점 찍은 것이다. 마치 우크라이나의 빅데이터를 통째로 장악해 러시아에 대적해왔던 것처럼, 한국을 사석으로 삼아 중국과 대결하겠다는 것이다. 침소봉대만은 아닐 것 같다.

마침내 2년이나 터져 나오지 않았던 첫 문장이 팝업처럼 튕겨져 나왔다. 격발되고 촉발된 것이다. 일촉즉발의 총성처럼 방아쇠가 당겨진 것이다. 알렉스 카프가 떠나고 이틀 후, 10월 17일은 10월 유신이 단행된 날이다. 광화문의 단골 미용실을 찾아가 가닥가닥 흰머리에 붉은 색 코팅을 입혔다. 그리고 북극의 오로라가 그려진 푸른색 노트에도 붉은 색으로 메모를 하기 시작했다. 붉은 마음으로, 불타는 마음으로, 새파란 하늘에 시뻘건 마음을 담아서, 단심가를 부르는 심정으로 새 책을 쓰기 시작한다.

2. 특이점, 변곡점, 임계점 : 말세와 창세

2025년, 인류는 두 개의 특이점을 통과하고 있다.

두 개의 10년이 완료된 것과도 밀접하다. 하나는 중국제조 2025이고, 다른 하나는 파리기후협정(2015)이다. 어느 한 나라도 10년 전 기후협정을 제대로 준수하지 않는다. 강제력이 수반되지 않으니 허울만이 허물처럼 남았다. 서로 눈치만 보다 어물쩍 모른 척하고 넘어가고 있는 것이다. 그간 글로벌 공공재를 제공해왔던 미국이 앞장서서 탈퇴함으로써 유명무실한 약속이 되고 말았다. 이제 기후이탈은 상시적인 현상이 될 것이다. 기후격변 또한 예정된 미래이다. 인류가 농업문명을 일구고 산업문명을 일으켰던 1만 2천년 홀로세의 안정적인 기후가 종언을 고하는 것이다.

기후격변에 기름을 퍼붓고 있는 것이 디지털 대전환과 AI혁명이다. 기술의 초가속적 진화와 미중간의 기술패권전쟁에는 중국제조 2025가 막대한 영향을 미쳤다. 세계 4대 발명품의 나라라는 저력을 오늘에 되살려 과학기술 영역에서 유럽을 멀찍이 따돌리고 미국을 턱 밑까지 추격하고 추월하고 있다. 그 경쟁적인 기술폭발의 연쇄 작용으로 말미암아 인류가 만물의 영장이라 자부했던 1만년의 전성기도 극적으로 막을 내리고 있다. 지능과 이성에서 압도적인 퍼포먼스를 선보이는 인공지능이 지구사 46억년과 우주사 137억년의 가장 중요한 행위자로 등극하는 신천지가 열리고 있는 것이다. 미지의 기후와 미래의 기술 사이에서 사피엔스는 다시 다소곳한 어린아이가 되어간다.

두 개의 변곡점도 통과하고 있다. 역사적인 전환점이다. 패권의 전환과 문명의 전환이 포개지고 있다. 진/한과 수/당과 송/원과 명/청에서 중화민국과 중화인민공화국에 이르기까지 동양사에도 패권은 거듭 교체되었다. 그리스/로마에서 출발해 네덜란드와 영국을 지나 미국에 달하기까지 서양사에서도 패권은 연거푸 전이돼 왔다. 19세기 대영제국 100년과 20세기 대미제국 100년의 극성기를 지나고 테크노-차이나로 환골탈태한 새로운 중화제국이 패권의 이양을 호시탐탐 노리고 있다. 아편전쟁 이래 동/서양 200년을 역전시키는 골든 크로스를 통과하고 있는 것이다. 게다가 문명사적인 전환까지 수반되고 있다. 영국도 미국도 산업문명의 패권국가였다. 작금은 디지털문명의 인프라와 거버넌스, OS를 만들어내는 경쟁이 치열하다. 고로 자본주의와 공산주의, 민주주의와 사회주의 등 산업문명의 이데올로기로는 제대로 설명할 수가 없는 신체제의 신질서가 임박한 것이다. 이 또한 지난 100년 인류가 경험해보지 못했던 신세계가 아닐 수 없다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가 주석 (사진=로이터/뉴스1)

두 개의 특이점과 두 개의 변곡점이 만나 하나의 임계점을 이룬다. 하필이면 우리가 사는 한반도가 두 개의 특이점과 두 개의 변곡점이 포개지는 꼭지점을 이루고 있다. 어리석거나 어리숙하게 대처하면 폭발점이나 발화점으로 비등할 수 있다. 고로 현재의 혼란상은 단순히 난세라고 표현할 성질의 것이 아니다. 일치일란, 난세와 치세의 오고 감은 안이한 인식이다. 난세라면 다음 치세를 준비하면 그만이다. 그러나 이 난세가 흔치 않은 난세, 1만년 만의 말세라면, 치세가 아니라 창세를 대비해야 한다. 창세는 말그대로 새로운 세상의 개막, 천지를 개벽하는 것이다. 개혁이나 혁신이 아니라 혁명이 필요한 것이다. 농업혁명과 산업혁명을 능가하는 완전히 새로운 혁명을 도모해야 한다. 혁명당 혹은 혁명군이 요청되는 시점이다.

혁명적인 인식 전환, 세계를 다시 보는 시계부터 새로 디자인해야 한다. 동과 서의 경도가 아니라, 남과 북의 위도를 더 유심히 살펴야 한다. 실은 동양과 서양도 남쪽의 정주 문명에 편중돼 있는 독법이었다. 동서양의 길항으로 구성된 세계사 자체가 북방의 유목민을 소외시켜왔던 것이다. 하지만 앞으로 인류는 장기적으로 북방으로 대이주하지 않을 수가 없다. 직감과 직관이 탁월한 트럼프가 캐나다부터 그린란드를 탐내는 연유이기도 하다. 점점 북위 40-60도 사이의 북방 지역이 온대 지대로 전변될 것이기 때문이다. 그간의 동/서 문명은 북위 30-50도 사이에서 전성기를 구가했다. 앞으로는 북위 40-60도 지역이 미래사의 새로운 중원이 되어갈 것이다. 우리로서는 기회이다. 반만년 역사 가운데 반도에 한정된 것은 천년에도 미치지 못하기 때문이다. 북위 38도 이남으로 쪼그라든 것은 더더욱이나 80년 정도에 그친다. 본디 우리의 주무대가 역사의 8할이 북방에서 펼쳐졌다. ‘오래된 미래’란 바로 이러한 것일테다. 상상을 담당하는 뇌의 영역은 기억을 다루는 곳과 같다라는 것이 딥마인드의 창업자 데미스 허사비스의 박사 논문 주제이다. 태고의 기억과 상고사의 추억을 발판으로 위대한 상상력을 발휘하고 새로운 서사를 구축해가야 한다.

그래야 한중일이라는 동아시아의 답답하게 닫힌 구도 또한 돌파해 갈 수 있다. 반만년 역사 가운데 유교문화권은 길게 잡아도 천년에 미치지 못한다. 한자문화권 또한 1,500년 남짓이다. 우리는 훨씬 더 긴 세월을 중원보다는 북방과 긴밀했다. 스키타이부터 소비에트까지, 북방제국의 계보사 속에서 대한민국의 문명사적 위치를 재조정하고 재조망해야 하는 것이다. 그래야 K-POP으로 상징되는 한국 문화의 폭발적인 발산과 확산도 이해가 될 수 있다. 농업문명과 한자문화권과 유교문화권의 ‘모닝캄’이 아니다. 고요한 아침의 나라는 본디 한민족의 성질과 어울리지 않는다. 꼬박 밤을 새워서 놀고 먹고 마시고 노래하는 흥이야말로 타고난 기질인 것이다. 이 타고난 탁월한 음주가무 실력은 명명백백 북방 샤머니즘의 소산이다. 케이팝 데몬 헌터스의 신들림과 신바람, 다이나믹 코리아의 기원이 유라시아에 있는 것이다.

마침내 때가 왔다. 재차 북방이 살아갈 만한 터전으로 전변한다. 인간도 AI도 시원하고 서늘한 곳을 선호한다. AI는 물먹는 하마이다. 냉각수로 데이터센터를 거듭 식혀주어야 스마트홈도 가동되고 스마트시티도 작동한다. 수량이 풍부해야 하는 것이다. 안성맞춤, 시베리아는 세계 10대 강 가운데 4개가 흐르고 있는 곳이다. 그래서 세계 최대의 호수 바이칼도 자리하는 것이다. 그 새 하늘 새 땅에서 동서의 강과 남북의 강을 잇는 ‘대운하 시대’를 개척해야 한다. 그리고 새 바다 북극해에서 ‘대항해 시대’도 개막시켜야 한다. 장차 지구의 꼭지점 북극해는 유럽과 아시아와 아메리카가 만나는 새로운 밀레니엄의 ‘지중해’가 될 것이다. 특이점과 변곡점과 임계점이 모두 하나로 수렴되어 지축이 흔들리는 새로운 돌파점과 출발점이 되는 것이다. 비상한 각오와 비범한 기획이 요청되는 개벽운수의 때가 드디어 무르익고 있는 것이다.

3. 만국활계 남조선 : United States of ASIA

으레 문명의 대전환에는 창조적 파괴가 일어난다. 기왕의 상식이 도통 통하지 않게 된다. 과연 250년 전에도 두 개의 혁명이 폭발한다. 첫째가 영국의 경제대혁명이요, 둘째가 프랑스의 정치대혁명이다. 영국으로부터 농업에서 산업으로 패러다임이 전환된다. 프랑스에서부터 군주에서 민주로 프로그램이 전변한다. 경제적 산업화와 정치적 민주화를 결합하면 새로운 문명의 창조, 산업문명이 달성된다. 이 과업을 완미하게 완수한 첫번째 나라가 바로 대서양 건너 미국이었다. 하드웨어와 소프트웨어를 결합시켜 OS를 완성해낸 것이다. 변방에서 새로운 패러다임을 완성해 자유-민주-공화국이라는 신문명의 표준을 창조하고 패권을 움켜쥔 것이다. 즉 패권 장악은 패러다임 창조와 불가분의 관계이다. 우격다짐 완력만으로는 헤게모니를 쟁취할 수가 없다. 말 위에서 천하를 평정할 수는 있지만, 태평천하를 이루는 프로그램이 없다면 삼일천하의 물거품, 수포로 돌아가는 것이다.

돌아보면 농업문명을 산업문명으로 변환시키는 플랫폼이 바로 정당이었다. 세계 3대 정당을 꼽을 수가 있다. 미국의 민주당과 공화당, 그리고 중국의 공산당이다. 이 3대 정당을 거느린 중국과 미국이 현재 팽팽한 G2를 이루고 있다. 한반도에도 3대 정당이 있다. 남쪽의 국민의힘은 공화당의 짝퉁이며, 민주당은 이름마저 똑같은 아류이다. 북조선의 노동당 또한 중국공산당의 스핀오프 격이다. 그런데 이 정당 중심의 산업문명이 동서와 남북을 막론하고 오작동하고 있다. 미국과 한국만도 아니다. 프랑스의 파리도 엉망진창이고, 인도네시아의 자카르타도 불타고 있으며, 네팔의 카트만두도 잿더미가 되었다. 2000년대에 태어난 미래세대, 젠지(Gen Z)들이 도처에서 반기를 들고 일어나 봉기의 주체가 되고 있는 것이다. 즉 이는 특정 국가와 특정 정당의 문제가 아니다. 인류가 다시금 새로운 대전환기, 산업문명에서 디지털문명으로 이행하는 역사적 격변기의 한복판에 진입했음을 웅변하는 것이다. 앞으로 프랑스대혁명 전후로 노정된 대환장파티를 능가하는 정치적 격변을 곳곳에서 수시로 목도하게 될 것이다. 디지털 혁명의 쓰나미가 좌우를 막론하고 산업문명국가들을 차례차례 도미노처럼 쓰러뜨려갈 것이다.

한국은 미국의 동맹국 가운데서도 유독 돋보였다. 필리핀과 태국 등과는 감히 비교조차 할 수 없는 독보적인 성과로 유일하게 선진국 K에 도달했다. 영국도 프랑스도 독일도 일본도 왕년의 제국주의 국가였다. 제국주의의 업보 없이 선진국에 이른 유일무이한 나라가 바로 대한민국이다. 자랑스러워 마땅할 일이다. 절로 국뽕이 차오른다. 게다가 일본에 견주어도 모범생의 자태가 완연하다. 일본은 1955년 이래 자민당이 독주하는 1.5당 체제를 70년 가깝게 지속하고 있다. 미국처럼 민주당과 공화당이 정권을 주고받는 민주공화국의 정당 정치를 더 잘 구현해낸 나라가 한국인 것이다. 이제는 빌보드 차트를 석권하고 아카데미 수상식을 장식하는 문화강국에까지 이르렀다. 한글, 한식, 한복, 한옥, 한지 등 한국인의 라이프스타일 자체가 전 세계 만국의 만인들을 홀리고 있는 것이다. 이만하면 이제 수석 졸업 자격이 충분하다 하겠다.

그 다음은 청출어람, 미국사로부터 보고 배운 대로 새로운 한국사를 개척해야 한다. 영국에서 미국으로, 미국에서 한국으로, 문명의 이어달리기, 바톤을 터치할 시점이다. 미국이 영국의 식민지에서 벗어나서 산업문명의 표준을 만들어 갔던 것처럼, 한국도 미국의 동맹국에서 자립해 디지털문명의 패러다임을 창출해가야 한다. 미합중국이 13개주의 연방국가로 출발하여 연성제국으로 진화해갔던 것처럼, 대한민국 또한 한반도에 안주하지 않고 대칸제국의 기획력을 발휘해야 한다. 남한과 북조선의 양국체제로 상상력을 가두는 것이 아니라 21세기의 제2의 USA, United States of ASIA를 꿈꾸어야 하는 것이다. 즉 우리도 프런티어가 필요하다. 우리에게도 캘리포니아가, 텍사스가 필요하다.

1989년 동독과 서독이 만나 통독이 되면서 동구와 서구가 통합되는 유럽연합도 창출되었다. 남한과 북조선의 연합 또한 북아시아와 남아시아가 결합되는 USA로 진화시킬 수 있다. 남쪽에는 이미 동남아국가연합(ASEAN)이 자리하며, 북쪽에는 아직 알타이연합이 만들어지지 못하고 있다. 몽골과 중앙아시아와 헝가리와 불가리아 등 동유럽까지 아울러 시베리아를 크게 융통하는 United States of Altai라는 큰 우산을 펼쳐 들어야 한다. 즉 미국사로부터 거듭 영감을 길어 올려서 우리가 터하고 있는 한반도를 유라시아의 동부(East Coast)라고 생각할 수 있어야 하는 것이다. 서부 개척하듯이 북으로는 대륙 진출을, 남으로는 해양 탐험의 기항지로 한반도를 한해륙으로 전환시키는 것이다. 워싱턴과 뉴욕과 보스턴과 필라델피아가 도맡았던 미합중국의 설계자 역할을 대한민국이 아시아에서 수행한다는 감각의 전환이 필요하다.

2026년, 건국 250주년의 미국은 아수라장이 될 것이다. 중국의 변법자강운동이 대청제국의 붕괴를 막아내지 못했다. 200여년 역사의 관성과 기득권의 하중을 이겨내지 못하고 신해혁명과 더불어 수많은 성들이 독립을 추구하는 아노미 상태로 들어갔던 것이다. 오늘날의 미국 꼴이 꼭 대청제국 말기와 흡사하다. 나아가 갈수록 미국의 중국화, 공화당의 공산당화도 여실하다. 미국판 문화대혁명, 중화인민공화국의 일당독재와 중국공산당의 일인지배를 흉내 내고 있다. 여차하면 계엄령마저 발동되어 중간선거 없는 미국을 보게 될지도 모른다. 공화당과 민주당은 말할 것도 없고, 공화당 내부의 MAGA진영도 생각이 제 각각이다. 신전통주의자들과 신기술주의자들의 간극이 갈수록 벌어지고 있다. 홍위병 MAGA에도 이미 마가 낀 것이다. 자칫 변법자강보다는 홍수전의 태평천국운동처럼 비극으로 마감될지도 모를 일이다.

심지어 미국은 저마다 일발장전이 되어 있는 중무장 상태이다. 개인들도 총기와 화기를 소지하고 있고, 연방군과 주방위군도 도처에 출몰하고 있다. 노킹스(No Kings) 시위는 더욱 확산되어 갈 것이다. 단 한 방이다. 단 한 발의 총성만 울리면 미국은 전면적 내전의 수렁에 빠져들 수 있는 더할 나위 없는 조건을 갖추고 있다. 160년 전 남북전쟁을 수습하고 미합중국의 대통합을 일구었던 아브라함 링컨 같은 위대한 리더십의 출현을 기대하기도 난망하다. 고로 무엇을 상상하든 그 이상을 보게 될 것이다. 기후격변과 기술폭발과 패권전환과 문명전환이 모두 포개지는 앞으로 10년은 250년 전 영국과 프랑스와 미국의 연쇄적 혁명보다 더 큰 격변이 연거푸 일어날 것이기 때문이다.

대당제국의 와해를 기회로 여겼던 이가 최치원이다. 그래서 ‘시무십여조’를 제안했던 것이다. 외교에는 영원한 적도 영원한 친구도 없다 하였다. 나당연합으로 신라를 도운 한 때의 동맹국이었지만, 그 당나라가 쪼그라드는 틈을 기민하게 포착하여 치고 나가자고 했던 것이다. 평소에 준비가 되어 있지 못하면 기회가 왔는지조차 알 지 못하고 흘려보낸다. 하지만 그는 알았다. 통일신라가 아니라 대당제국을 능가하는 북방민족 연맹제국을 건설할 수 있는 천금 같은 적기가 오고 있음을 직시했던 것이다. 중원의 유불선에 북방의 풍류도를 결합해서 새로운 문명을 창조하고 싶어했다. 패러다임 창발을 통한 패권의 쟁취, 유라시아를 석권할 수 있는 호기가 두 눈에 또렷하게 보였던 것이다. 신라의 그 형형한 금관부터가 일국의 왕보다는 제국의 칸에 어울리는 것이었다. 황금산맥 알타이 문명의 유산으로, 신라의 군주를 가리켜 거서간, 마립간으로 불렀던 까닭이다.

그러나 그 선지자의 혜안과 선구자의 제안은 신라의 무능하고 소심한 조정에 수용되지 못했다. 최치원은 홀연히 외로운 구름이 되어 해운대를 정처 없이 떠돌다가 해인사에 보금자리를 틀고 신선이 되어갔던 것이다. 그 천년 만의 기회가 다시금 열리고 있는 것이다. 개천과 개벽과 개국의 삼위일체, 후천개벽의 첫 번째 제국을 열어젖힐 적기가 오고 있다.

가보지 못한 새 길을 감히, 과감히 도전할 수 있는 굳센 심지를 다지기 위해서는 길잡이 역할을 해줄 수 있는 선인들의 흔적과 발자국부터 차분히 되짚어 볼 필요가 있다. 딱 일곱명을 꼽았다. 대한민국사 80년을 수놓은 수많은 스타들 가운데 별 중의 별 북두칠성을 뽑은 것이다. 행운의 7, 럭키 세븐에 빗댈 수도 있고 창세기의 일주일, 7일을 참조한 것이기도 하다. 앞으로 10년은 난세와 치세의 갈림길보다는 말세와 창세의 분수령에 가까울 것이기 때문이다. 그 신문명 창조의 도반과 신제국 건설의 동지가 되어줄 투철한 제군들이 필요한 것이다. 일국에서 만국으로 가는 신제국의 파노라마, 이제 한국은 일파만파 혁명의 진앙지가 되어야 한다. WAKE UP KOREA, SHAKE THE WORLD. 새로운 북극성을 가리키며 각성을 촉발하고 영감을 부여하는 북두칠성 가운데 첫번째 붉은 별은 역시나 박정희 대통령이다. 대한민국 K의 설계자이자 한국형 기술공화국의 원조, 1960년대의 영포티, 박통부터 시작한다.

