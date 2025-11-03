"미리 크리스마스"…2만 명 몰린 '더현대서울' 산타집 가보니

“1차 사전 예약에 동시접속자 약 4만5천명이 몰리며 모두 마감됐다. 지난 주말에는 이틀 만에 약 2만명이 방문했다”

‘크리스마스 인증샷 명소’로 자리매김한 현대백화점 더현대서울의 크리스마스 테마 연출이 올해에도 인기몰이에 성공했다. 개점 후 이틀 만에 2만명에 달하는 인파가 몰리면서 크리스마스 명소로 완전히 자리매김한 모습이다.

올해는 ‘해리의 크리스마스 공방(Atelier de Noël)’을 주제로 현대백화점의 크리스마스 시그니처 캐릭터 ‘아기 곰 해리’의 여정을 담은 이야기가 펼쳐진다.

현대백화점 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트에 조성된 '선물공방' 내부.

여의도에서 만나는 ‘유럽의 깊은 숲속’

3일 오전 서울 영등포구에 위치한 더현대서울 5층 사운즈 포레스트에 들어서자 ‘유럽의 깊은 숲속’을 연상시키는 전경이 펼쳐졌다. 최대 8m 높이의 거대한 나무를 중심으로 100여 그루의 겨울 숲을 만날 수 있다. 숲 여기저기에는 움직이는 너구리·여우·부엉이·다람쥐·토끼 등이 비치돼 생동감을 더했다.

올해 더현대서울이 준비한 크리스마스는 중세의 소박한 시골집인 ‘코티지(Cottage)’를 모티브로 삼았다. 산타의 집, 편지 공방, 선물 공방, 포장 공방, 그리고 루돌프의 집 등 5곳의 연출 공간과 선물상점 한 곳으로 구성됐으며 산타가 전 세계 아이들에게 전할 편지와 선물을 준비하는 공방의 하루를 모티브로 삼았다.

입구에 들어서면 해리의 크리스마스 공방 이야기가 시작되는 ‘산타의 집’을 만날 수 있다. 입구에는 포인세티아와 루스커스 레드베리가 장식됐고 내부는 벽난로와 움직이는 강아지 오브제, 산타의 사진과 오래된 서적 등으로 꾸며진 산타의 거실이 재현됐다.

현대백화점 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트에 조성된 '산타의 집' 내부.

산타의 집을 지나면 편지 공방으로 이어진다. 외관은 성탄의 순수함을 의미하는 화이트베리로 장식됐고, 편지를 전달하는 흰수리 부엉이를 주요 모티브로 삼았다. 내부는 편지를 읽고 답장을 쓰는 해리의 모습과 편지를 선물 공방으로 전달하는 부엉이들의 움직임이 함께 구성됐다.

이 외에도 ‘손으로 마음을 전한다’는 콘셉트를 가장 직접적으로 표현한 ‘포장 공방’과 순록이 실제로 살고 있는 오두막으로 재해석한 ‘루돌프의 집’도 마련됐다.

현대백화점 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트에 조성된 '포장 공방'

현대백화점이 자체 개발한 ‘2025 크리스마스 에디션’ PB 상품도 출시한다. 대표 상품은 모자와 망토를 두른 ‘해리 곰인형 리미티드 에디션’으로, 엘프 복장을 한 해리의 모습을 모티브로 제작됐다. 이외에도 키링, 머그컵, 엽서, 오너먼트 등 60여 종의 크리스마스 소품을 선보인다.

‘손의 온기’ 위해 수작업으로 장식

올해 가장 집중한 공간은 ‘선물 공방’이다. 몽환적인 일러스트로 유명한 송지혜 작가와 협업해 해당 공간을 꾸몄기 때문이다. 또 선물 공방을 제외한 공간은 기존 사운즈 포레스트에 있던 온실 위에 장식을 덮어 꾸몄지만, 선물 공방만 새롭게 지었다.

이번 연출을 총괄한 정민규 현대백화점 VMD팀 책임 디자이너는 “선물 공방 외형은 트리를 닮은 삼각형 지붕 구조에 포근한 로그사이드 파사드, 따뜻한 굴뚝과 테라스가 어우러진 형태”라며 “계단을 오르면 전체 공방이 한 눈에 들어오도록 설계돼 ‘산타의 마법 세계’에 들어선 듯한 몰입감을 준다”고 설명했다.

현대백화점 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트에 조성된 '편지 공방'

특히 내부 장식에 공을 들였다는 후문이다. ▲호두까기 인형과 케이크, 장난감을 제작하는 해리 ▲선물을 싣고 달리는 미니어처 기차 ▲전 세계 마을을 정교하게 표현한 디오라마 ▲선물 제작을 돕는 키네틱 동물 캐릭터 등 모든 요소가 움직인다.

정 책임 디자이너는 “미니어처 기차는 거의 중형차 한 대 값에 육박한다”며 “고객들이 어떻게 하면 좋아할지에 초점을 맞춰 디자인했다”고 말했다.

현대백화점은 손의 온기를 표현하기 위해 대부분의 연출을 수작업으로 진행했다. 편지 공방을 꾸민 손 편지 1천 장은 모두 수작업으로 진행했고 날아가는 듯한 표현을 위해 손으로 직접 달았다. 선물 공방의 1천 개의 빈티지 장난감 역시 담당자가 세계 각국에서 선정해 설치됐다. 1천 개의 선물상자 리본도 10명의 담당자가 열흘 동안 매일 리본을 묶었다는 설명이다.

현대백화점 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트 '크리스마스 빌리지'

정 책임 디자이너는 “올해 연출은 ‘클릭 한 번이면 선물이 도착하고 정해진 문장으로만 마음을 전하는 시대’에 대한 작은 질문에서 출발했다”며 “손으로 마음을 전하는 과정의 아름다음을 되살리기 위해 손편지·수공예 선물·포장처럼 ‘손의 온기’가 깃든 과정에 집중했다”고 말했다.

관련기사

개점 이틀 만에 2만명 몰려…현장 예약도 받는다

지난 1일 문을 연 크리스마스 테마 연출은 초기 흥행몰이에 성공했다. 지난 주말(1~2일) 각 1만 명씩 몰렸기 때문이다. 지난달 23일 진행된 1차 사전 예약은 동시접속자 4만5천 여명이 몰리며 30분 만에 마감됐다.

현대백화점은 하루 평균 약 2천500명 내외로 예약을 받고 있다. 총 관람객 중 30%를 사전 예약으로, 70%를 현장 예약으로 받는다. 안전을 위해 관람 시간은 1시간으로 제한되며 입장 인원은 200~300명 수준으로 운영한다.