"우리가 최대·최초"…백화점 식품관 규모 키우기 경쟁 왜

백화점이 식품관에서 ‘최대’, ‘최초’ 타이틀 획득에 주력하고 있다. 식품관 덩치를 대규모로 키우고, 해외 유명 레스토랑이나 국내 맛집의 1호 점포를 경쟁적으로 유치하면서다. 식품이 다른 상품 구매로 이어지는 연관 구매율이 높은 만큼 ‘경험’을 소비하는 소비자들을 유인하는 수단으로 활용하겠다는 전략이다.

축구장보다 커진 백화점 식품관

3일 유통업계에 따르면 신세계백화점 강남점은 지난달 말 약 1200평 규모의 프리미엄 델리 전문관을 선보였다.

앞서 재단장을 마친 ▲스위트파크(2024년 2월) ▲하우스 오브 신세계(2024년 6월) ▲신세계 마켓(2025년 2월)에 이은 네 번째 식품 공간으로 이들 공간과 더 해 총 영업면적 6천평의 초대형 식품관이 탄생한 것이다.

신세계백화점 강남점이 26일 '프리미엄 델리 전문관'을 개점했다. 백화점 내 시식 공간.

신세계는 강남점 재단장과 함께 ‘국내 최대’ 식품관이라는 사실을 전면에 내세웠다. 강남점 재단장 이전까지는 롯데백화점 동탄점이 약 5천710평(1만8천900㎡)으로 가장 넓었지만, 국내 백화점 식품관 면적 1위가 뒤바뀐 것이다.

국내 백화점 식품관은 지난 2015년 현대백화점 판교점을 시작으로 본격적으로 대형화되기 시작했다. 판교점 식품관 영업면적은 약 4천200평(1만3천860㎡)으로, 당시 국내 최대 식품관을 자랑했던 신세계 부산 센텀시티점보다 1.6배 큰 규모였다.

이후 국내 최대 타이틀은 지난 2021년 개점한 더현대서울로 넘어갔다. 더현대서울 식품관은 4천483평(1만4천820㎡)으로 축구장(7천140㎡) 2개를 합친 것보다 컸다.

“우리 점포에만 있어요”…1호점 경쟁 치열

신세계가 강남점 식품관의 주요 경쟁력으로 함께 내세운 것은 ‘국내 1호점’이다. 해외 유명 레스토랑의 국내 첫 매장을 강남점으로 들여온 것이다.

일본 오니기리 전문 매장인 ‘교토 오니마루’와 베트남 하노이 건강식 레스토랑인 ‘블루 버터플라이’가 대표적이다. 특히 교토 오니마루 입점을 위해 신세계 측은 약 3개월의 시간을 투자해 설득한 것으로 알려졌다.

여기에 흑백 요리사 출신 안유성 명장의 포케·샐러드 전문점 ‘와사비 그린’과 프리미엄 브랜드 ‘베키아에누보 가스트로’, 벨기에 프리미엄 초콜릿 브랜드 고디바의 크레페 매장인 ‘고디바 크레페’ 등도 국내 1호점을 강남점에서 첫선을 보였다.

한화갤러리아도 지난 4월 갤러리아명품관 식품관인 고메이494에 새로운 맛집을 대거 선보이며 F&B 강화에 나선 바 있다.

총 15개 신규 맛집이 문을 열었으며 이 중 11개 브랜드가 업계 최초로 선보이는 1호 매장이었다.

‘하츠노스시by코우지’의 코우지 셰프가 오픈일인 지난 5월 1일 매장을 방문해 현장에서 고객에게 초밥을 건네는 모습. (제공=한화갤러리아)

롯데백화점도 식품관 재단장을 통한 효과를 보고 있다. 지난 2023년 12월 미래형 식품관을 표방한 ‘푸드 에비뉴’를 인천점에 선보였고 개점 후 3개월 동안 매출 신장률은 전년 동기 대비 100% 상회하면서 전 점포 식품관 중 최고치를 달성했다. 이 기간 인천 지역 외 광역 상권 고객 방문도 약 20% 이상 늘었다.

이와 함께 프리미엄 식품관인 ‘레피세리’도 확대하고 있다. 인천점에 첫선을 보인 뒤 명동본점, 동탄점, 평촌점, 강남점 등에 적용했다.

업계에서는 백화점의 식품관 강화를 실적 반등을 위한 전략으로 해석하고 있다. 실제 올해 2분기 롯데·신세계·현대 등 주요 백화점 3사의 매출이 일제히 감소했다. 롯데백화점이 전년 대비 2.7% 줄었고 신세계와 현대가 각각 2.1%, 3.6% 감소했다.

업계 관계자는 “식품은 기본적으로 모객이 잘 되는 콘텐츠”라며 “패션이나 명품 등은 단가가 높아 한 번 구매를 하려면 마음을 먹고 와야 하지만 디저트나 식품 등은 상대적으로 가볍게 즐길 수 있어 모객이 더 쉽다”고 말했다.

이어 “식품관 방문을 위해 백화점을 찾았다가 패션이나 뷰티 등을 구매하는 연관구매율도 높아 힘을 주고 있다”고 덧붙였다.