"작지만 있을 건 다 있네"…파주 스타필드 빌리지 운정 가보니

스타필드 빌리지 1호점이 파주 운정신도시에 첫선을 보였다. 힐스테이트 더 운정 중앙부의 ‘센트럴’과 주변 저층부로 구성되며 영업 면적은 약 1만5천800평이다. 센트럴은 지상 1층부터 5층 규모로 약 7천770평이다.

스타필드 빌리지 운정(이하 운정점)은 힐스테이트 더 운정과 연결이 된 것이 가장 큰 특징이다. 아파트 상가동 2층과 스타빌드 빌리지 센트럴동의 2층이 연결돼 있어 야외로 나가지 않더라도 바로 스타필드 빌리지로 들어갈 수 있다.

스타필드 빌리지 운정의 '센트럴 파드'

파주 시민 기대감 반영…첫날부터 ‘북적’

3일 가오픈한 운정점 내부는 파주 시민들의 기대감을 반영하듯 많은 인파로 북적였다. 아이를 둔 젊은 부부가 많이 거주하는 만큼 유모차를 끌고 방문한 고객이 대다수였다. 반려견과 찾은 고객도 쉽게 찾아볼 수 있었다.

실제 운정점은 기존 스타필드와 달리 아이 관련 콘텐츠를 강화했다. 대표적인 공간이 도심 속 아쿠아리움 카페인 ‘어푸어푸’다. 해양 생물과 파충류를 관찰할 수 있는 이색 체험을 제공하고 실제로 만져볼 수도 있다.

3~4층에 위치한 곡선형 플레이월 ‘업스테어’도 아이들을 위한 공간이다. 아이들이 구조물을 따라 공간 곳곳을 탐색하며 마음껏 뛰어놀 수 있다. 안전을 위해 상주 직원도 배치한다는 설명이다.

스타필드 빌리지 운정 내 '업스테어'

국내 최초로 크레욜라 본사 IP를 활용한 아트 체험형 키즈 엔터테인먼트 ‘크레욜라 익스피리언스’도 내년 초 문을 열 예정이다.

이성 신세계프라퍼티 팀장은 “수원이나 하남 스타필드처럼 규모가 크진 않지만, 지역에 가장 최적화된 형태로 입점시켰다”며 “업스테어의 경우 아이들은 뛰어놀고 엄마는 앉아서 책을 볼 수 있는 공간으로 설계했다”고 말했다.

스타필드 수원에 있는 키즈카페 ‘째깍섬’ 역시 운정신도시 특성을 맞춰 업그레이드한 오감형 놀이·키즈클래스 ‘째깍다감’으로 선보였다.

이 팀장은 “기존 째깍섬은 미취학 아동이 주로 이용하는 시설로 꾸며졌지만, 초·중학교 자녀를 둔 4인 가정이 많다는 특성을 반영해 초등학생들도 놀 수 있는 공간으로 꾸몄다”고 설명했다.

“작지만 알차요”…최초 입점 브랜드 다수

스타필드 빌리지 운정에 집점한 아쿠아리움 카페 ‘어푸어푸’

운정점은 스타필드 수원(연면적 33만1천㎡), 스타필드 하남(연면적 46만㎡)보다 작은 연면적 9만5천여㎡ 규모다. 다만 입점 브랜드의 60% 이상을 파주 지역에 최초로 선보이는 매장으로 구성했다. 이를 통해 차별화된 경험을 선사하겠다는 전략이다.

‘무인양품’, ‘샤오미’, ‘BYD’, ‘아우디’, MZ세대 인기 패션 브랜드 ‘드로우핏’, 서울 서래마을 인기 베이커리 카페 ‘아티장베이커스’ 등이 파주 1호 매장을 개점하고 ‘무신사스탠다드’도 오는 1월 지역 최초로 문을 연다.

어머니와 함께 운정점을 찾은 이송화(25) 씨는 “집 근처에 갈만한 쇼핑몰이 없어서 잘 안다녔는데 운정점은 작지만 있을 것은 다 있는 것 같다”며 “유명한 브랜드들이 눈에 많이 띄어서 좋았다”고 답했다.

쇼핑 외 휴식 공간도 다수 마련했다. 운정점의 핵심 공간인 1~2층 중심부 ‘센트럴 파드’와 계단형 라운지 ‘북스테어’에는 총 3만6천여 권의 책이 꽂힌 복층형 서가로 둘러싸 있다. 별마당 도서관 콘셉트를 차용해 주머니 형상으로 서가를 배치해 별마당 도서관에서 느낄 수 있는 정서를 경험할 수 있게 했다는 것이다. 중앙에는 층별로 카페 ‘인크커피’와 ‘어반플랜트’가 입점해 책과 함께 브런치를 즐길 수 있다.

다음 달 문을 여는 세이브 마켓.

내년 1월에는 그로서리 마켓인 ‘세이브 마켓’이 스타필드 최초로 문을 연다. 신선식품 중심으로 구성된다. 기존 스타필드보다 규모가 작은 만큼 트레이더스 대신 그로서리 마켓이 입점하는 것으로 신세계그룹의 문화인 ‘혁신’이 반영된 공간이다.

이 팀장은 “운정점 설계 당시부터 트레이더스 입점 계획은 없었다”며 “새로운 점포를 출점할 때마다 상황과 상권에 맞게 고민한 결과로 한 번 성공했다고 해서 같은 형태를 재활용하진 않는다”고 강조했다.

이 외에도 기존 스타필드에서 검증된 인기 브랜드를 모은 ‘바이츠 플레이스’와 ‘고메 스트리트’ 등 F&B 공간도 강화했다.

스타필드 빌리지 운정.

박준형 스타필드 빌리지 운정 점장은 “운정점은 기존 스타필드 대비 고객들이 편하게 올 수 있는, ‘일상 속에 녹아드는 스타필드’로 이해해주면 좋겠다”며 “운정 상권은 어린 자녀를 둔 부모가 대부분인 3545 상권으로 가까운 쇼핑몰은 김포, 일산, 고양 등으로 차로 20~30분 거리를 가야 나온다”고 말했다.

박 점장은 “집 근처에서 누릴 수 없는 여가 공간이 없어 운정점에서 손님을 맞이하려고 준비 중”이라며 “고객이 일상을 보내며 하루를 보낼 수 있는 공간을 마련했다”고 설명했다.