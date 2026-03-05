홍범식 LGU+ "AI 투자 위해 AI로 돈 벌겠다"

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] “AI 투자가 상상을 초월하는 엄청난 천문학적인 투자가 요구된다. 주주가치 증대를 위해 투자 대비 수익을 만들어야 하는데, 수익 원천이 국내서만 가능할 것인가 고민된다.”

홍범식 LG유플러스 사장이 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26 현장에서 기자간담회를 열어 글로벌 AI 소프트웨어 시장에 진출하겠다는 뜻을 밝히면서 꺼낸 고민이다.

AI 투자에 나서기 위해 수익성을 고민할 수밖에 없는데 네트워크 운영과 같은 기존 사업은 수익 성장이 국내서만 한정됐다는 뜻이다.

홍 사장은 “과거에 국내 통신사업자로 있었지만, AI 시대에는 글로벌로 확장한 것이 우리에게 중요한 과제라고 판단했다”며 “네트워크 사업은 국내 시장에서만 가능하고, AI DC와 같은 AI 인프라도 결국 국내 시장에 투자를 해야 하기 때문에 국내 사업이다”고 털어놨다.

홍범식 LG유플러스 CEO

이어, “과연 우리는 무엇을 가지고 해외에 나갈 수 있을까라는 고민에 봉착하게 됐다”며 “그래서 국내 통신사들이 많이 시도해보지 않았고 또 글로벌 시장 경쟁이 매우 치열한 소프트웨어 사업에 반드시 진출해야 한다고 여겼다”고 밝혔다.

그러면서 “어려운 과제를 하기 위해 선택과 집중의 기준이 무엇이 되어야 하는지 고민했고, 잘하는 것을 해보자고 생각했다”며 “비록 아직 역량은 부족하지만 AI 시대에 반드시 내재화를 해야 하는 역량이라는 기준을 찾아야 했고, 가장 핵심이라고 생각하는 음성 분야에 나서게 됐다”고 설명했다.

홍 사장이 음성 분야라고 일컬은 것은 MWC 키노트 스피치에서도 강조한 AI 콜 에이전트 ‘익시오’다.

익시오를 가지고 글로벌 소프트웨어 시장에서 첫 무기로 삼겠다는 전략이다. 익시오 자체를 수출할 수도 있고, 내재 기술을 별도로 공급하는 방안도 검토하고 있다. 단순 검토를 넘어서 글로벌 통신사업자 CEO들과 공감도 나눴다.

홍 사장은 “음성 기술의 차별화를 할 수 있는 영역은 세 가지다”며 “음성에 대한 데이터 확보, 음성 데이터를 분석하는 기술, 분석된 데이터를 음성으로 표현하는 기술로 꼽을 수 있다”고 했다.

이어, “여기에서 핵심은 음성에 대한 데이터베이스다”며 “실제 대화에서 감정 맥락 데이터를 가장 많이 보유한 회사가 음성 통화를 연결해주는 통신사고, 이 부분에 대한 원천기술 경쟁력은 통신사가 가지고 있다”고 말했다.

그는 또 “실제 빅테크도 이 분야를 원하는데 통신사가 가진 데이터를 빅테크에 넘긴다면 20년 전에 빅테크들에게 시장을 잃는 것과 유사한 일이 벌어질 것이라고 판단한다”며 “글로벌 통신사 CEO도 이 부분은 통신 업계가 협력을 통해 발전시켜야 한다고 공감했다”고 밝혔다.

다만, 쉽지만은 않은 상황이다. 음성 통화에 쓰인 AI를 수출하기 위해서 나라마다 사정이 다르다는 점이다. 개인정보 규제에 대한 허들이 있는 나라도 있고, 익시오 수준의 기술을 받아들일 만큼 발전하지 못한 국가도 있다.

관련기사

수익화 시점도 특정하기 어렵다. 그럼에도 매출 대비 영업이익 성장률이 뛰어난 구조를 구축하기 위해 AI와 소프트웨어를 통한 고수익 포트폴리오를 가져간다는 방침이다.

홍 사장은 “미래에 필요한 기술과 사업 준비를 할 수 있는 수익성 확보에 (AI와 소프트웨어)는 수익성 확보에 매우 중요하다”며 “선택과 집중을 통해 몇몇 분야에서는 꽤 의미 있는 임팩트를 만들 수 있을 것”이라고 자신했다.