파주 운정에 ‘스타필드 빌리지’ 1호점 연다…"커뮤니티형 쇼핑 공간"

신세계프라퍼티는 다음 달 5일 경기도 파주시 운정신도시에 지역 커뮤니티형 쇼핑 공간 ‘스타필드 빌리지 운정’을 공식 개점한다고 14일 밝혔다.

‘스타필드 빌리지’는 고객들이 도보권 안에서 선망하던 라이프스타일을 향유할 수 있도록 ‘더 나은 일상의 습관’이라는 콘셉트 아래, 쇼핑·미식·여가·취향·교류를 아우르는 감도 높은 콘텐츠로 새로운 삶의 방식을 제안한다.

파주 운정신도시 내 단일 브랜드 최대 단지인 ‘힐스테이트 더 운정'에 들어선다. 시행사와 위탁 계약을 맺고, 신세계프라퍼티가 운영하는 구조다.

스타필드 빌리지 운정 외부 전경 조감도. (제공=신세계프라퍼티)

운정은 파주시 인구의 절반 이상(57%)인 29만 명이 거주하고, 초·중·고등학교가 밀집해 어린 자녀를 둔 3545세대 비중이 높은 지역이다. 신도시 조성으로 가파른 인구 증가세 대비 생활 인프라 시설이 적어 여가문화 공간에 대한 시민 수요가 큰 편이다.

스타필드 빌리지 운정은 이러한 지역 특성을 기반으로 여가·교육·패션·식음 등 도보 생활권에 최적화된 카테고리를 구성하고, ▲교육과 놀이를 결합한 키즈 특화 시설 ▲지역민의 커뮤니티 공간 ▲데일리 취미·자기계발 서비스 ▲고품격 웰니스 프로그램 등 차별화된 콘텐츠를 도입했다.

전체 단지 영업 면적은 약 1만5천800평으로, 중심축에 위치한 ‘센트럴’과 주변 아파트, 오피스텔 저층부로 구성했다.

오는 12월 센트럴이 먼저 문을 열고, 내년 초에는 그 외 구역까지 모두 오픈한다. 센트럴과 그 외 구역 모두 지상 2층에서 경의중앙선 운정역과 보행 데크로 연결된다.

지상 1~4층까지 영업 면적 약 7천770평 규모로 들어서는 ‘센트럴’은 스타필드 빌리지의 핵심 공간으로서 100여 개의 브랜드를 만날 수 있다. ‘아우디’, ‘어반플랜트’, ‘아티장베이커스’, ‘무신사 스탠다드(1월 오픈)’, ‘무인양품’, ‘샤오미’ 등 파주 지역 최초로 진출하는 브랜드를 대거 유치했다.

글로벌 스포츠 브랜드 ‘데카트론’은 러닝 특화 매장을 열고 미국 크레욜라 본사 IP를 활용한 체험형 키즈 엔터테인먼트 ‘크레욜라 익스피리언스’가 들어선다. 발달 성장 센터 ‘째깍다감’도 국내 첫 매장을 연다.

스타필드 빌리지 운정 ‘센트럴 파드’ 이미지. (제공=신세계프라퍼티)

식음 공간은 ▲무탄 ▲게이트나인무드 ▲놉스 등이 입점하며 1층에는 기존 스타필드에서도 마날 수 있는 델리 공간이 마련된다.

관련기사

이 외에도 복층형 아트리움 ‘센트럴 파드’, 곡선형 놀이공간 ‘업스테어’, ‘별마당 키즈’, ‘클래스콕’ 등 교류 공간도 함께 운영한다.

임영록 신세계프라퍼티 사장은 “스타필드 빌리지는 지역과 사람, 공간을 유기적으로 연결한 미래형 로컬 리테일 시설로서, 지역민의 하루에 자연스레 스며들어 새로운 삶의 기준을 제시하는 곳”이라며 “더 나은 일상의 습관을 누리는 지역 대표 라이프스타일 허브로 고객들의 삶의 질 향상은 물론, 지역 상권에 더 큰 활기를 불러올 것”이라고 말했다.