스타필드, 쓱데이 맞아 ‘어썸 스타필드’ 행사 진행

스타필드가 ‘2025 대한민국 쓱데이’를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘어썸 스타필드’를 선보인다고 31일 밝혔다.

스타필드 하남·고양·안성은 글로벌 게임사 슈퍼셀의 대표작 ‘클래시 로얄’과 ‘브롤스타즈’가 오프라인 대전을 연다.

하남에서는 ‘클래시 로얄 아레나 in 스타필드’가 진행된다. 참가자들은 15대 15 팀 대전과 최대 12연승에 도전하는 듀얼 스테이지에서 실력을 겨루며 박진감 넘치는 전략 대전을 선보인다. 다음 달 8일에는 ‘킹스 로드&왕좌 쟁탈전’이 열려, 킹스 로드 토너먼트 상위 3명의 도전자가 인기 게임 크리에이터 ‘JUNE’, ‘하창봉’과 1대 1 왕좌 쟁탈전을 벌인다.

스타필드, 쓱데이 맞아 마법 같은 ‘어썸 스타필드’ 진행. (제공=신세계프라퍼티)

쇼핑몰에서는 브롤스타즈 공식 게임대회 ‘브롤 마스터즈컵 in 스타필드’가 고양과 안성에서 펼쳐진다. 전국의 브롤 팬들이 직접 팀을 꾸려 리그전을 치르고, 다양한 보상을 받으며 실력을 겨룬다. 타임어택 QR 이벤트를 통해 한정 스킨을 증정하고, 굿즈숍에서는 신상 굿즈 12종이 공개된다.

‘클래시 로얄 아레나’와 ‘브롤 마스터즈컵’은 사전 온라인과 현장 예약제로 운영된다.

스타필드 고양·하남·수원·안성에서는 시그니처 키즈 콘텐츠 ‘캐릭터 퍼레이드’가 순차적으로 열린다. 라바, 에스더버니, 코코몽 등 완구 캐릭터는 물론 농심, 해태, 제스프리 등 식음료 브랜드와 마법천자문 등 교육 캐릭터까지 60종 이상의 캐릭터가 출동한다.

스타필드 코엑스몰에서는 다음 달 26일까지 영화 ‘위키드: 포 굿(Wicked: For Good)’ 팝업스토어가 열린다.

이와 함께 스타필드 수원에서는 스타벅스가 굿즈 팝업 행사를 열고, W컨셉은 인기 브랜드 상품을 한정 수량으로 선보인다. 하남에서는 ‘쓱데이 와인창고 대개방전’이 열려 유명 제품들을 최대 56% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

관련기사

‘쓱템 찬스-타필드’ 프로그램도 진행된다. 하남·고양·안성·수원에서는 소상공인과 함께하는 상생 마켓 ‘베스트 키오스크 마켓’이 운영되고, 스타필드 전점에서는 BMW·볼보 등 글로벌 브랜드의 신차 전시와 프로모션이 이어진다. 수원은 명품 편집숍 ‘임팩트’에서 MZ세대를 위한 큐레이션을 선보인다.

이 밖에도 하남에서는 반려견 의류 브랜드 ‘BYC 개리야스’ 팝업스토어, 코엑스몰에서는 부츠 브랜드 ‘어그’의 ‘얼리 윈터 페어’가 진행된다. 쓱데이 기간 인기 브랜드를 할인 판매하는 ‘브랜드데이’도 전점에서 동시에 펼쳐진다.