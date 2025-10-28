"한우·킹크랩 반값"…이마트, 쓱데이 초특가 할인 진행

이마트·트레이더스·에브리데이는 오는 30일부터 다음 달 2일까지 4일간 ‘2025 쓱데이’ 할인행사를 선보인다고 28일 밝혔다. 신선식품부터 가공식품, 생활용품, 가전제품까지 전방위적인 초특가 할인을 펼쳐 1년간 쓱데이를 기다려온 고객들의 기대에 보답하겠다는 계획이다.

먼저 이마트는 한우, 삼겹살, LA갈비, 양념불고기 등 ‘고기 반값 잔치’를 선보인다. 오는 30일부터 31일까지 국내산 삼겹살·목심을 신세계포인트 적립시 50% 할인한 100g당 1천490원에 판매한다.

이번 쓱데이에는 ‘품절제로 보장제도’를 시행한다. 행사 기간 삼겸살·목심이 품절될 경우 고객들은 ‘품절제로 보장 쿠폰’을 받아 다음 달 3일부터 12일까지 쓱데이와 같은 가격에 구매할 수 있다.

이마트 쓱데이. (제공=이마트)

11월 1일부터 2일까지는 행사 카드로 전액 결제 시 한우 전 품목에 대해 최대 50% 할인 판매한다. 오는 30일부터 다음 달 2일까지 4일간 브랜드한우 전 품목을 40% 할인하고 신세계포인트 적립 시 냉동 LA갈비(1.5kg, 미국)와 1등급 한우 양념 불고기(600g)를 50% 할인한다.

또 30일부터 4일간 고당도로 유명한 ‘감홍 보조개사과(3-8입)’를 신세계포인트 적립시 40% 할인하고 샤인머스캣(2.5kg)를 신세계포인트 적립시 5천원 할인 판매한다. ▲바나나 ▲첫수확 조생 햇귤 ▲생 블루베리 등도 할인한다.

고기와 함께 ‘생선회’도 할인 혜택을 준비했다. 신세계포인트 적립시 30~31일 2일간 광어회 필렛을 100g당 40% 할인하고 11월 1~2일에는 연어회 필렛(노르웨이)을 50% 할인한다. 30일부터 11월 2일까지 활전복 전사이즈에 대해 50% 할인 판매한다.

러시아산 킹크랩도 반값 행진에 동참한다. 다음 달 1일부터 2일까지 킹크랩(러시아산)을 행사카드 결제시 50% 할인한 100g당 5천880원에 판매한다.

이마트는 ‘쓱데이 시그니처’ 상품을 통해 ▲글렌알라키 15년 익스클루시브(700ml) ▲쿠쿠 음식물 처리기 ▲맥스X루메나 콜라보 랜턴세트 클래식에디션 ▲판란 30구 등도 대폭 할인하고 ‘와인 클리어런스’ 행사로 와인을 최대 40% 할인한다.

가전 행사도 쓱데이 흥행에 힘을 보탠다. 오는 30일부터 다음 달 2일까지 행사카드로 전액 결제시 아이폰15를 40% 할인, 아이패드 프로2를 25% 할인 판매한다.

트레이더스와 에브리데이 역시 이번 쓱데이를 맞아 다채로운 할인행사를 펼친다.

쓱데이 기간 동안 트레이더스는 ‘캐나다 암퇘지 삼겹살·목심(팩)’과 횟감용 연어필렛(팩)을 삼성카드 결제시 7천원 할인하며, 에브리데이는 행사카드 전액 결제시 한우 등심·국거리 1등급을 40% 할인된 가격에, 한돈 삼겸실·목심을 30% 할인된 가격에, 보조개사과(6-12입)·판란 30구를 3천원 할인된 가격에 판매한다.

고객 참여 행사도 풍성하다. 이마트는 쓱데이를 맞아 쓱데이X빗썸 이벤트를 진행한다. 이마트앱 고객이면 100% 빗썸 캐시를 받을 수 있으며 신규회원이라면 최대 1천만원의 추가 당첨 기회도 얻을 수 있다.

신세계그룹은 “이마트가 올해도 압도적인 가격과 단독상품을 선보이는 쓱데이를 진행, 1년간 기다려온 고객들께 ‘상상 그 이상’의 혜택을 선사할 계획”이라며 “신세계그룹이 가진 역량을 총 동원해 준비한 ‘2025 쓱데이’를 통해 고객들은 보다 더 풍성한 혜택을 마음껏 경험하실 수 있을 것”이라고 말했다.