신세계 강남점, 6천평 식품관 마침표…프리미엄 델리 전문관 문 연다

신세계 강남점이 26일 지하 1층에 약 1천200평 규모의 프리미엄 델리 전문관을 개점한다고 이날 밝혔다. 이날부터 28일까지 프리오픈하며 그랜드오픈은 오는 29일이다.

이는 ‘스위트 파크’(2024년 2월), ‘하우스 오브 신세계’(2024년 6월), ‘신세계 마켓(2025년 2월)’에 이은 네 번째 공간으로, 지난 2년간 진행된 강남점 식품관 프로젝트의 영업 면적을 모두 합하면 국내 최대인 6천평이다.

이번에 새롭게 문을 여는 구역은 ▲프리미엄 델리 전문관 ▲건강 전문관 ▲전통주 전문관 등 세 곳이다.

F&B 전문가와 협업…오픈런 브랜드부터 흑백요리사까지

프리미엄 델리 전문관은 아시안, 한식, 양식 등 다양한 분야의 고급 레스토랑에 버금가는 식사를 선사한다.

신세계백화점, 강남점 델리코너 조감도 (제공=신세계)

아시안 장르는 싱가폴, 태국, 중국, 베트남 등 현지색이 담긴 메뉴들을 한데 모았다. 싱가폴식 레시피의 미쉐린 빕그루망 ‘윈디그리노스’, 태국 전통 메뉴를 선보이는 ‘남스 델리’, 흑백요리사 출신 중식 대가 여경래 쉐프와 협업한 상하이 명물 만두(성지엔빠오)를 현장에서 직접 만들어주는 ‘구오 만두’ 등 아시아 대표 여행지 인기 메뉴들을 만날 수 있다.

각 지역의 ‘오픈런 브랜드’도 국내에 처음으로 들여온다. 일본 오니기리 전문 매장인 ‘교토 오니마루’, 베트남 하노이 현지 건강식 레스토랑 ‘블루 버터플라이’가 이번 전문관에 국내 1호점을 각각 연다.

한식 장르에서는 미쉐린 1스타 레스토랑 오너 쉐프이자 흑백요리사 출신 김도윤 쉐프의 한식 면요리 전문 브랜드 ‘서연’, 제주 숙성도의 숯불 돼지 덮밥 브랜드 ‘화돈점정’을 선보인다.

양식 장르에선 슈퍼 푸드, 저속 노화 등 최신 트렌드를 반영한 메뉴를 확대했다. 샐러드바처럼 원하는 재료를 담아 구매할 수 있는 ‘베지 스튜디오’를 국내 최초로 열고 흑백요리사 출신 안유성 명장의 포케·샐러드 전문점 ‘와사비 그린’도 첫 선을 보인다.

이 외에도 프리미엄 브랜드 ‘베키아에누보 가스트로’와 소금빵 전문 브랜드 베통에서 계절 메뉴를 새롭게 선보이는 ‘베통 키츠네트’, 벨기에 프리미엄 초콜릿 브랜드 고디바의 크레페 매장인 ‘고디바 크레페’ 등이 첫 매장을 연다.

큐레이션 강화한 ‘건강 전문관’·유명 양조장 협업 ‘전통주 전문관’ 개점

신세계백화점 강남점 전경. (제공=신세계)

건강 전문관은 고객의 구매 목적에 맞게 상품을 구매할 수 있는 큐레이션 전문 매장으로 꾸민 것이 특징이다.

건강 보조식품을 판매하는 ‘건강 전문관’에서는 스포츠, 수면, 스트레스 등 다양한 상황에 맞춘 상품을 선보이고, ‘웰니스바’에서도 테아닌, 초유 단백질, 저분자 콜라겐 등 프리미엄 원료를 담은 음료들을 판매한다.

전통주 전문관에서는 전주이강주, 문배주양조원 등 각 지역을 대표하는 양조장과 협업해 약 200여종에 달하는 전통주와 수천만원에 이르는 초고가 상품을 선보인다.

‘글로벌 미식 데스티네이션’ 목표…“미식의 정점을 경험할 수 있는 공간”

신세계 강남점 식품관은 이번 개점을 통해 ‘글로벌 미식 데스티네이션’으로 거듭나겠다는 포부를 내세웠다.

또 바로 옆 센트럴시티 파미에 스테이션과 함께 1만평 규모까지 확장해 대한민국 맛집을 총망라하고 ‘미식의 정점’을 경험할 수 있는 공간이 될 전망이다.

최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 “신세계 강남점 식품관 완성은 8년여 간의 도전과 혁신이 만든 결과물로, 대한민국 미식 수준을 한 단계 끌어올린 상징적인 성과다”며 “앞으로도 신세계백화점은 차별화된 콘텐츠와 서비스 혁신을 이어가며 오프라인 공간만이 줄 수 있는 가치를 제시해나갈 것”이라고 말했다.