신세계, 2분기 영업익 36% '감소'…점포 리뉴얼 영향

신세계가 백화점 부문 부진과 패션 소비 위축 영향으로 2분기 기대 이하의 성적표를 받았다.

신세계는 2분기 연결 기준 매출 2조8천958억원으로 전년 동기 대비 4.1% 증가했다고 8일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 36% 줄어든 753억원으로 집계됐다.

백화점 부문의 2분기 총 매출은 1조7천466억원으로 전년 동기 수준을 유지했다. 영업이익은 13% 감소한 709억원으로 나타났다. 이상기후와 대내외 불확실성에 따른 소비심리 위축과 미래 준비를 위한 전략적 투자 영향으로 영업익이 감소했다는 설명이다.

신세계 본점 전경

신세계백화점은 올해 센텀시티 ‘하이퍼그라운드’, 강남점 식품관(스위트파크, 하우스오브신세계, 신세계마켓), 본점 ‘더 헤리티지’와 ‘디 에스테이트’ 등을 순차적으로 재단장했다. 하반기에는 강남점 식품관 리뉴얼의 마지막 단계인 즉석조리식품(델리)코너 개점과 신세계 본점 ‘더 리저브’ 개점이 예정돼 있다.

면세점을 운영하는 신세계디에프의 2분기 매출은 6천51억원으로 전년 동기 대비 22.9% 증가했다. 비즈니스 관광객에 초점을 맞춘 마케팅 제휴와 시내·공항면세점 브랜드 개편 덕분이다.

다만 인천공항 정상 매장 전환에 따른 임차료 증가로 15억원의 영업손실을 내며 적자전환했다.

신세계인터내셔날 매출은 3천86억원으로 전년 동기 대비 3.8% 줄었고 영업손실은 23억원을 기록해 적자전환했다.

뷰티 부문 매출은 1천156억원을 기록하며 자사·수입 화장품이 모두 성장했다. 특히 지난해 인수한 자회사 어뮤즈가 글로벌 시장에서 호평을 받으며 24억원의 영업이익을 냈다. 고기능 스킨케어 브랜드 연작도 80.7% 성장했다.

뷰티 부문 성장에도 소비심리 저하에 따른 패션 부문의 침체와 글로벌 시장 확장을 위한 투자비 증가가 실적에 영향을 미쳤다는 설명이다.

신세계까사의 매출은 583억원으로 전년 동기 대비 10.4% 줄었고 영업 손실은 18억원을 기록했다.

신세계라이브쇼핑은 매출 802억원, 영업이익 60억원을 기록했다. 신세계센트럴 매출은 전년 동기 대비 1.5% 증가한 964억원을 기록했지만, 부동산 보유세, 이른 더위로 인한 수도·광열 비용 증가 등에 따라 영업이익은 지난해보다 소폭 감소한 98억원으로 나타났다.

신세계 관계자는 “녹록지 않은 영업 환경에서도 본업 경쟁력 강화를 위해 중·장기적 관점에서 지속적인 투자를 늘리고 있다”며 “이러한 투자를 발판으로 꾸준한 콘텐츠 혁신과 각 사별 경쟁력 강화를 통해 내실 있는 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.