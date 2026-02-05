쿠팡 "16만5000여 계정 개인정보 유출 추가 확인"

지난해 사건에서 추가된 것…이름·전화번호·주소 등 대상

유통입력 :2026/02/05 18:05    수정: 2026/02/05 18:40

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지난해 말 3370만건의 대규모 개인정보가 유출됐던 쿠팡이 동일한 사건에서 16만5000여 건의 계정이 추가 유출됐다. 

 

쿠팡은 5일 "지난해 11월 발생했던 것과 같은 개인정보 유출 사건에서 약 16만5000여 건 계정의 추가 유출이 확인됐다"고 공지했다. 유출된 정보는 입력한 이름, 전화번호, 주소 등 고객이 입력한 주소록 정보다. 

다만 쿠팡은 "결제 및 로그인 정보를 포함해 공동현관 비밀번호, 이메일, 주문목록은 유출되지 않았다"고 주장했다. 

이어 "내부 모니터링을 한층 강화해 유사시 즉시 대응할 수 있는 체계를 확립하고 운영 중"이라며 "현재까지 2차 피해 의심사례는 발견되지 않고 있다"고 말했다.

쿠팡
박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
쿠팡 개인정보 유출 계정 이메일 전화번호 이름 주소 결제정보 이커머스 보안

