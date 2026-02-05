금보다 잘 나가던 은, 17% 급락…이유는

은 가격이 급락하며 최근 이틀간의 반등분을 모두 반납했다고 블룸버그 통신이 5일 보도했다.

은 현물 가격은 이날 오후 12시 기준 한때 최대 17% 급락했다. 은 가격은 장 초반 온스당 90달러를 일시적으로 상회했으나 이후 급격한 하락세로 돌아섰다. 현재 은 가격은 지난 1월 29일 기록한 사상 최고치 대비 3분의 1 이상 하락한 수준이다. 같은 날 금 가격도 동반 하락했다.

은 가격이 급락하며 최근 이틀간의 반등분을 모두 반납했다. (사진=클립아트코리아)

오버시-차이니즈 뱅킹 코퍼레이션(OCBC)의 크리스토퍼 웡 외환 전략가는 “지역 주식과 금속을 포함한 대부분의 자산군에서 투자 심리가 위축된 모습”이라며 “시장 유동성 부족이 악순환을 초래하고 있다”고 분석했다.

귀금속 가격 급락은 다른 금속 시장에도 영향을 미쳤다. 구리 가격은 1% 이상 하락하며 톤당 1만3000달러 아래로 떨어졌다.

지난달 금과 은 가격은 투기적 매수세와 지정학적 불확실성, 통화 가치 하락 우려, 미 연방준비제도(Fed)의 독립성에 대한 우려가 맞물리며 연일 사상 최고치를 경신했다. 그러나 이러한 급등세는 지난주 말 미 연준 의장 지명과 관련한 이른바 ‘워시 쇼크(Wash Shock)’ 여파로 급제동이 걸렸다. 이 과정에서 은은 사상 최대 일일 낙폭을 기록했고, 금 역시 2013년 이후 최대 폭으로 하락했다.

사진=클립아트코리아

현재 시장은 케빈 워시 미 연준 의장 지명이 가져올 정책적 함의를 저울질하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일 “워시 의장이 금리 인상 의사를 밝혔다면 지명하지 않았을 것”이라고 밝혔고 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 “연준이 다시 금리를 인하할 가능성에 대해 거의 의심의 여지가 없다”고 말했다. 이는 중장기적으로 귀금속 시장에 호재로 작용할 수 있다는 평가다.

스탠다드차타드 은행은 보고서를 통해 “통화 정책 전망에 대한 불확실성이 해소될 때까지 금 가격 변동성은 클 것”이라면서도 “구조적 상승 요인은 여전히 유효하며 가격은 다시 회복세를 보일 것”이라고 전망했다.

은은 전통적으로 금에 비해 시장 규모가 작고 유동성이 낮아 가격 변동성이 큰 자산으로 꼽힌다. 최근 은 가격의 극심한 변동성 역시 대규모 투기 자금 유입과 장외 시장 거래량 감소가 겹친 결과로 분석된다.

마크 크랜필드 블룸버그 전략가는 “트레이더들은 이번 주 저점인 71달러선 바로 위를 주시하고 있지만, 보다 중요한 지점은 70달러”라며 “은 가격이 지난해 12월 이후 유지해온 60달러대마저 하회할 경우 자산 전반에 걸친 위험 회피 심리를 자극할 수 있다”고 말했다.