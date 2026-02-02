사상 최고 찍은 금값, 하루 만에 폭락…무슨 일이

금 가격이 사상 최고치 랠리 이후 급락하며 수십 년 만에 최대 낙폭을 기록했고, 은 가격도 함께 큰 폭으로 하락했다.

블룸버그통신은 2일 귀금속 시장이 급격한 조정 국면에 들어섰다고 보도했다.

보도에 따르면 지난 달 30일 도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시를 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 지명할 것이라는 소식이 전해지면서 국제 금 현물 가격은 하루 만에 10% 이상 급락해 온스당 4,865.35달러에 거래를 마쳤다. 은 현물 가격 역시 같은 날 온스당 84.7달러로 전날 대비 27% 폭락했다.

사진=클립아트코리아

귀금속 시장 분석가 로버트 고틀립은 “아직 조정이 끝났다고 보기는 어렵다”며 “가격이 지지선을 찾을 수 있을지 지켜봐야 한다. 이번 조정의 핵심은 해당 거래에 너무 많은 투자자들이 몰렸다는 점”이라고 말했다.

지난 1년간 금과 은을 포함한 귀금속 가격은 잇따라 사상 최고치를 경신해 왔다. 특히 올해 1월 들어 상승세가 급격히 가속화됐는데, 이는 지정학적 불안 확대와 통화 가치 하락 우려, 연준의 독립성에 대한 불확실성이 투자 심리를 자극했기 때문이다.

하지만 지난 금요일 트럼프 대통령이 케빈 워시를 연준 의장으로 지명할 것이라는 소식이 전해지자 금과 은 시장에서는 매도세가 촉발됐다. 해당 소식은 달러 강세를 불러왔고, 트럼프 대통령이 달러 약세를 용인할 것이라는 기존 시장의 기대를 약화시켰다. 시장에서는 워시를 강력한 인플레이션 억제론자로 평가하고 있으며, 그의 지명 가능성이 달러 가치를 지지하고 달러 대비 금 가격에는 하방 압력으로 작용할 것이라는 전망이 확산됐다.

블룸버그는 이미 귀금속 시장이 극단적인 가격 변동에 취약한 상태였다고 전했다. 가격 급등과 변동성 확대가 트레이더들의 위험 관리 모델과 재무 구조에 부담을 주면서, 작은 충격에도 큰 가격 변동이 나타날 수 있는 상황이었다는 분석이다.

2일 오전 8시 5분(싱가포르 시간 기준) 현재 금 가격은 온스당 4,784.54달러로 전일 대비 2.2% 하락했다. 은 가격은 2.1% 내린 온스당 83.30달러를 기록했다. 백금과 팔라듐 가격도 동반 하락했으며, 미국 달러화의 흐름을 보여주는 블룸버그 달러 현물 지수는 전날 0.9% 상승한 이후 보합세를 나타냈다.