[미장브리핑] 6일 美 12월 고용 보고서 발표 대기

금융입력 :2026/02/02 08:28    수정: 2026/02/02 08:35

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲6일(현지시간) 2025년 12월 미국 고용보고서 공개. 시장에서는 6만5천건의 비농업 신규 고용이 이뤄져 11월 5만명 대비 증가한 7만 8,000명 내외 예상. 실업률은 이전과 동일한 4.4%. 연간 고용 증가율 수정치도 발표될 예정인데, 전문가들은 고용 증가 속도가 크게 하향 조정될 것으로 추정. 금리 인하 기대감을 높일 수 있어서 시장 주목.

▲1일에는 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수(PMI) 발표. 작년 12월 47.9로 3개월 연속 하락 후 이번에도 추가 하락할 지 주목. 2월 4일에는 서비스업 PMI 예정. 12월 54.4로 집계됐는데 하락할 것으로 관측.

▲4일에는 알파벳, 5일에는 아마존 실적 발표.

관련기사

(사진=이미지투데이)

▲지난 1월 30일 도널드 트럼프 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(연준) 이사를 차기 연준 의장으로 지명한 이후 시장 관심도 커져.

▲4~5일 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 개최. 금리 동결 유력. 작년 6월 인하를 끝으로 네 차례 금리 동결. 수신 금리 2.00%, 리파이낸싱 2.15% 동결 전망.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 증시 주식 미장브리핑 고용 금리 연준 케빈워시

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'다음' 인수 나선 업스테이지…낭만 승부수와 IPO 전략 사이

HBM 공급 프로세스 달라졌다…삼성·SK 모두 리스크 양산

[2026 주목! 보안기업] AI스페라 "미국 유럽 등 서구권서 성과...올해 고착화"

카카오는 왜 12년만에 ‘다음’ 포기했나

ZDNet Power Center