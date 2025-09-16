쿠쿠, 미식컬렉션 4세대 저당밥솥 출시

종합생활가전 기업 쿠쿠는 저속노화 라이프에 최적화된 '쿠쿠 미식컬렉션 트윈프레셔 마스터셰프 사일런스 오브제 4세대 저당밥솥'을 출시했다고 16일 밝혔다.

신제품은 '4세대 트레이'를 적용했다. 쌀 전체를 물에 담가 전분을 균일하게 제거하는 침수식 트레이로 기존 저당밥솥 제품과 다르게 밥에 직접 열을 가한다. 조리 시간을 줄이고 균일한 품질의 맛을 구현한다.

쿠쿠 미식컬렉션 마스터셰프 사일런스 오브제 저당밥솥 (사진=쿠쿠)

당질 분리도 극대화했다. 당질을 백미 기준 최대 30%까지 줄여준다. 원터치 간편 조리 기능으로 백미·잡곡 등 다양한 재료를 상황에 맞게 조리할 수 있다.

밥 짓는 소음을 속삭임 수준인 36.9dB까지 낮춰 조용하고 편안한 조리 환경을 제공한다. 초고압과 무압을 자유롭게 전환할 수 있는 트윈프레셔 기술도 탑재했다. 취사 도중에도 뚜껑을 열고 재료를 넣을 수 있다.

쿠쿠 관계자는 "신제품은 기존 저당 밥솥의 가장 큰 단점이었던 밥맛 저하를 최소화하면서도 건강과 맛을 모두 충족시킨다"고 말했다.