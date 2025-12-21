소비자원, 1인당 10만원씩 보상...SKT "신중히 결정"

한국소비자원이 SK텔레콤 해킹사고로 1인당 10만원 조정안을 내놨다. SK텔레콤은 먼저 내용을 검토한 뒤 신중히 결정하겠다는 입장이다.

소비자원 소비자분쟁조정위원회는 SK텔레콤 침해사고로 조정 신청인 58명에 1인당 통신요금 5만원 할인과 제휴사에서 현금처럼 사용할 수 있는 티플러스포인트 5만 포인트를 지급하라는 조정안을 내놨다.

앞서 방송통신위원회 통신분쟁조정위원회가 위약금과 관련 직권 조정을 내놨고, 개인정보보호위원회 분쟁조정위원회의 조정안이 나오기도 했다.

사진_뉴스1

SK텔레콤은 이에 수개월 앞서 민간합동조사단의 최종 조사 결과가 나오자 위약금 면제와 가입을 유지하는 이들을 위해 8월 한달 통신비 반액 자동 감면, 연말까지 데이터 추가 제공, 멤버십 할인 추가 등의 보상을 내놨다.

이런 점을 고려해 업계에서는 소비자원이 제시한 조정안 수락이 비현실적이라는 평가가 나온다. 중복된 집단분쟁조정에 대한 회의론도 제기되고 있다.