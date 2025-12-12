한국소비자원, 안전보건·재난안전 국제표준 인증

한국소비자원은 12일 안전보건 경영시스템(ISO 45001)과 비즈니스 연속성 경영시스템(ISO 22301) 인증을 동시에 받았다고 12일 밝혔다.

ISO 45001과 ISO 22301은 안전경영 관련 국제표준으로 각각 체계적인 근로자 안전·보건 관리 시스템, 재난·재해 발생 시 핵심 업무 지속 관리 시스템에 대해 규정하고 있다.

한국소비자원은 12일 한국경영인증원에서 안전보건 경영시스템 인증서와 비즈니스 연속성 경영시스템 인증서를 동시에 수여받았다. (사진=한국소비자원)

한국소비자원은 2022년 11월 '안전보건경영시스템(KOSHA-MS)' 인증을 취득한 이후 안전과 건강을 최우선으로 고려한 근로환경 조성, 재난 발생 시 안정적인 서비스 제공 매뉴얼 구축 등 안전관리 체계를 지속적으로 강화해왔다.

이번 두 가지 ISO 인증 동시 획득은 한국소비자원이 근로환경 개선 노력과 재난안전 관리 능력을 국제적으로 인정 받았다는 점에서 의미가 크다.

윤수현 한국소비자원장은 "공공안전을 최우선으로 삼는 새 정부 국정운영 방향을 앞장서 실천한 결과"라며 "앞으로도 지속적인 안전보건 증진 활동으로 소비자와 임직원 모두가 신뢰하는 안전 경영 선도 기관이 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.