"탄소매트 성능 차이 커…최대온도·발열속도 제품별 격차"

겨울철 사용이 늘어나는 탄소전기매트의 주요 성능과 품질이 제품별로 크게 다르다는 조사 결과가 나왔다.

한국소비자원은 시중에서 판매 중인 탄소매트 10개 제품을 대상으로 최대 표면온도, 위치별 온도편차, 발열속도, 안전성 등을 시험한 결과, 난방 성능 전반에서 제품 간 차이가 뚜렷하게 나타났다고 11일 밝혔다.

10개 제품 중 4개 제품은 머리 방향을 따로 구분해 상단 약 20cm 구역에 열선을 넣지 않은 구조였다. 경동나비엔, 귀뚜라미, 보국전자, 셀리온 제품이 해당했다. 업체들은 라텍스나 메모리폼 재질의 베개 사용 시 열이 축적되는 것을 막기 위한 설계라고 설명했다. 다만 소비자가 실제 사용할 때 방향을 혼동할 수 있어 제품별 사용법을 미리 확인해야 한다는 지적이 나왔다.

탄소전기매트 구매·선택가이드 (사진=한국소비자원)

제품을 최대온도로 설정했을 때 표면온도는 최소 39℃에서 최대 64℃까지로 차이가 컸다. 표면온도가 낮은 제품은 선택 온도 범위가 좁은 반면, 온도가 높게 설정되는 제품은 다양한 온도 조절이 가능한 것이 특징이다. 저가형 제품은 매트 두께가 얇아 열이 직접 전달되기 쉽기 때문에 별도 패드를 깔고 사용하는 것이 권장된다. 수면 중에는 저온화상 예방을 위해 반드시 37℃ 이하로 설정해야 한다고 소비자원 측은 설명했다.

온도편차도 제품마다 크게 달랐다. 귀뚜라미 제품은 위치별 온도 차이가 0.4℃로 가장 균일했지만, 일월 제품은 10.5℃로 편차가 가장 컸다. 온도 균일성은 체감 난방 품질에 직접적인 영향을 주는 만큼 구매 전 확인이 필요하다는 설명이다.

발열속도 역시 제품 성능을 가르는 중요한 요소였다. 표면온도가 20℃에서 35℃까지 올라가는 데 걸린 시간은 최소 12분에서 최대 49분으로 차이를 보였다. 중·고가형 제품의 평균 발열속도는 34분이었고, 저가형 제품은 19분으로 나타나 두께가 얇은 저가형이 열 전달 속도 면에서는 상대적으로 빠른 경향을 보였다.

관련기사

안전성 측면에서는 모든 제품이 전자파 발생량, 누전 및 감전 위험 등 주요 항목에서 이상이 없는 것으로 확인됐다. 다만 세탁과 관련해 주의가 필요하다. 모든 제품이 세탁 가능하다고 표시돼 있지만, 세탁 횟수 제한(5회 미만), 손세탁 또는 드럼세탁기 일부 코스만 허용, 건조기 금지 등 조건이 있어 설명서를 반드시 확인해야 한다. 부주의한 세탁은 발열선이나 접속부 파손 등 안전사고로 이어질 수 있다.

부가기능은 중·고가형 제품에서 더 다양했다. 일부 제품은 이상 동작 시 온도조절기에 에러코드를 표시해 상태 확인이 가능했으며, 찜질 모드나 수면 패턴 조절, 영유아 오조작 방지를 위한 잠금 기능, 예약 기능 등이 포함돼 있었다.