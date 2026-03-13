펄어비스 '붉은사막' 출시 D-7...글로벌 시장 정조준

펄어비스의 차기 대작 '붉은사막'이 정식 출시까지 7일을 앞두고 전 세계 게임 시장의 이목을 집중시키고 있다.

붉은사막은 광대한 파이웰 대륙에서 용병단 리더 '클리프'와 동료들이 생존을 위해 싸우는 이야기를 다룬 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다.

자체 개발 엔진 '블랙스페이스'를 기반으로 제작돼, 실사에 가까운 그래픽과 정교한 물리 법칙이 적용된 고도의 액션성을 구현하는 점이 특징이다.



펄어비스 '붉은사막'.

출시에 앞서 게임을 접한 글로벌 크리에이터들은 앞도적인 맵 규모와 창의적인 전투 시스템, 최적화 수준 등에 연이어 호평을 내놓고 있다. 특히 전날 공개된 공식 출시 트레일러 영상에는 유튜브 합산 조회수 100만회를 돌파하며 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

영상 댓글창에는 "출시일에 맞춰 연차를 쓰겠다", "공개될수록 완성도가 높아진다" 등 기대감을 드러내는 전 세계 게이머들의 기대감이 이어지고 있다.

붉은사막 PC 사양. 사진=펄어비스

사용자 환경에 따른 성능 정보도 구체화됐다.

펄어비스가 공개한 공식 성능 정보에 따르면, PC 플랫폼 이용자는 사양에 따라 총 6가지의 그래픽 프리셋을 선택 가능하다. 권장 사양(지포스 RTX 2080급)에서는 FHD 60프레임 또는 네이티브 4K 30프레임 환경을 제공하며, 최고 사양인 '울트라'에서는 지포스 RTX 5070 Ti 이상의 하드웨어를 통해 네이티브 4K 60프레임의 압도적인 퍼포먼스를 경험할 수 있다.

콘솔 플랫폼 역시 최적의 플레이 환경을 구축했다. PS5 이용자는 성능, 균형, 품질 중 본인의 취향에 맞는 모드를 선택할 수 있다. 이외에도 엑스박스, 맥, 로그 엑스박스 엘라이 등 출시 플랫폼과 하드웨어 사양에 맞는 게임플레이 환경을 함께 공개했다.

13일 오후 2시 기준 펄어비스 주가 현황(왼쪽). 종가 기준 3개월 동안의 주가 그래프(오른쪽). 사진=한국거래소

신작 출시일이 임박하자 시장의 관심 또한 증가하고 있다. 실제로 지난 2월 중순 5만원선에 머물던 주가는 출시 달인 3월에 접어들며 6만원을 넘어섰다. 특히 지난 10일에는 7만 600원을 기록하며 52주 최고가를 경신했다. 이는 연초(3만 7400원) 대비 약 89% 상승한 수준이다.

펄어비스는 오는 20일 오전 7시(한국 시간 기준)부터 붉은사막을 전 세계 동시 출시한다. 사전 다운로드는 출시 이틀 전(18일 오전 7시)부터 가능하다.

이번 신작은 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X¦S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어, 로그 엑스박스 엘라이 등 멀티 플랫폼을 통해 만나 볼 수 있다.