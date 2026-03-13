펄어비스 신작 '붉은사막', 정식 출시 트레일러 공개

펄어비스는 신작 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막'의 글로벌 정식 출시 트레일러 영상을 공개했다고 13일 밝혔다.

이번에 공개된 영상에는 게임의 배경인 파이웰 대륙에서 전개되는 스토리와 거대 보스와의 전투, 각 캐릭터의 고유 액션, 용을 활용한 전투 시스템 등이 담겼다. 펄어비스는 현재 붉은사막이 글로벌 주요 플랫폼 합산 위시리스트 300만 건을 돌파했다고 설명했다.

앞서 펄어비스는 글로벌 주요 미디어와 인플루언서를 대상으로 초반 4시간 분량의 게임 플레이를 제공하는 프리뷰 행사를 개최했다. 이를 통해 자체 개발 엔진으로 구현한 높은 수준의 그래픽과 역동적인 전투 시스템, 상호작용이 강조된 오픈월드 환경 등을 선보였다.

붉은사막의 사전 다운로드는 오는 18일 오전 7시부터 플레이스테이션 스토어, 엑스박스 스토어, 마이크로소프트 스토어, 스팀에서 진행된다. 정식 서비스는 한국 시간 기준 20일 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X·S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어, ROG 엑스박스 얼라이 플랫폼을 통해 시작된다.