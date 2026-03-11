펄어비스 '붉은사막', PC·콘솔 플랫폼별 성능 정보 공개

펄어비스는 11일 '붉은사막' 공식 홈페이지를 통해 PC와 콘솔 플랫폼별 성능 정보를 공개했다.

플레이어는 성능 정보를 통해 PC, 플레이스테이션(이하 PS) 5 및 프로 등 각 플랫폼과 하드웨어 사양에 맞는 게임플레이 환경을 미리 확인할 수 있다.

붉은사막의 PC 최소 사양은 AMD 라이젠 5 2600X 또는 인텔 i5-8500 CPU와 AMD Radeon RX 5500 XT 또는 NVIDIA GeForce GTX 1060 수준의 그래픽카드를 요구한다.

붉은사막 PC 사양. 사진=펄어비스

권장 사양은 AMD 라이젠 5 5600 또는 인텔 i5-11600K CPU와 AMD Radeon RX 6700 XT 또는 NVIDIA GeForce RTX 2080 그래픽카드다.

그래픽 프리셋은 인게임에서 확인할 수 있는 '시네마틱'을 포함해 총 6가지 설정으로 제공하며, 권장 사양 기준 '중간' 프리셋으로 설정 시 FHD 60프레임, 네이티브 4K 30프레임 환경에서 즐길 수 있다.

최고 PC 사양은 AMD 라이젠 7 7700X 또는 인텔 i5-13600K CPU와 AMD Radeon RX 9070 XT 또는 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 그래픽카드 구성으로, '울트라' 프리셋에서 네이티브 4K 60프레임 성능을 기대할 수 있다.

붉은사막 콘솔 사양. 사진=펄어비스

콘솔 플랫폼은 성능, 균형, 품질 총 3가지 그래픽 모드를 제공한다. PS 5의 균형과 품질 모드는 4K 업스케일 해상도 환경에서 40프레임과 30프레임을 지원한다.

PS 5 프로에서는 AI 업스케일링 기술 '향상된 PSSR'을 적용해 디테일을 한층 더 높인다.

이외에 엑스박스 시리즈 X¦S, 애플 맥에서도 플레이어의 하드웨어 사양에 따라 다양한 그래픽 설정을 통해 쾌적한 게임 플레이를 즐길 수 있다.

관련기사

붉은사막 맥 사양. 사진=펄어비스

붉은사막 Rog Ally 사양. 사진=펄어비스

붉은사막은 펄어비스의 자체 게임 엔진 '블랙스페이스 엔진'을 활용해 사실적이고 고품질 그래픽, 다이나믹한 전투와 액션, 자유로운 상호작용 등 몰입감 높은 싱글플레이 경험을 선사한다.

붉은사막은 오는 20일(한국 시간 기준) PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시한다. 공식 홈페이지를 통해 사전 예약이 진행 중이며, PS 5, 엑스박스 시리즈 X¦S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어에서 만나볼 수 있다.