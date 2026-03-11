넷플릭스 BTS 광화문 공연 생중계 '명과 암'

넷플릭스가 오는 21일 오후 8시 광화문에서 열리는 방탄소년단(BTS) 정규 5집 ‘아리랑’ 발매 기념 공연을 전 세계 190여 개 국가에 독점 생중계한다.

공연 당일 광화문 일대에 약 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 경찰 약 4800명, 소방 인력 약 760명이 투입된다. 인근 문화 시설인 경복궁·국립고궁박물관 등은 문을 닫으며, 행사장 인근 4개 지하철 역사(5호선 광화문역, 1·2호선 시청역, 3호선 경복궁역)는 무정차 통과하고 역사 출입구는 폐쇄된다.

공연을 두고 BTS와 넷플릭스가 만나 글로벌 축제의 장을 연다는 평이 지배적이지만, 한편으론 국가 자원이 활용되는 국내 아티스트의 공연 수익이 해외 기업으로 흘러간다는 비판이 공존한다.

11일 서울 종로구 광화문역 인근에 넷플릭스 BTS 공연 생중계 홍보물이 설치됐다. (사진=지디넷코리아)

교통 통제에 경찰까지 투입

가장 큰 문제는 국가의 공적 공간과 행정력이 해외 OTT 기업인 넷플릭스의 수익 창출에 동원된다는 점이다.

국민의 세금으로 운영되는 경찰, 교통수단 등 공적 재원이 넷플릭스의 상업적 행사를 지원하기 위해 투입되는 셈이다. 넷플릭스가 국내 자원을 활용해 수익만 취하고, 그 비용은 국민에게 지운다는 지적이 나오는 이유다.

안정상 중앙대 미디어커뮤니케이션 대학원 교수는 “이번 공연은 특정 공연장을 대관하는 사적 공연이 아닌 광화문이라는 공적 공간, 시민의 공간을 이용하고 여기에 경찰 수천 명 등 막대한 행정력이 투입되는 행사”로서 “서울시와 하이브는 사전에 일반 국민도 공연을 시청할 수 있는 방안을 모색했어야 했다. 문체부도 이에 대한 조정역할을 하는게 당연했다. 넷플릭스 독점 중계로만 한다는 것은 문제가 있다”라고 분석했다.

넷플릭스는 국내 콘텐츠 제작과 같이 지난 10년간 한국 생태계를 위한 노력이란 점을 강조했다. 이를테면 BTS의 컴백 스페셜 역시 라이브 스포츠나 문화행사 등 다양한 이벤트를 선보였던 넷플릭스의 경험을 바탕으로 한국과 전세계 팬들을 하나로 연결하는 문화 가교가 될 수 있다는 뜻이다.

IP도 넷플릭스에 귀속되며 자본 해외 유출 심화

BTS 공연은 생중계가 끝나면 넷플릭스 안에서 VOD 콘텐츠로도 제작된다. 넷플릭스가 생중계권뿐 아니라 VOD 소장권, 재편집권 등 2차 판권과 공연 IP를 독점한다.

한국을 대표하는 아티스트 BTS 공연이 해외 OTT 기업의 수익 창출과 가입자 모집 도구로 활용되는 것이다. 이는 ‘더 글로리’, ‘오징어게임’ 등 국내 제작 콘텐츠 IP가 넷플릭스에 귀속돼, 콘텐츠 수익이 국내 미디어 산업 생태계로 환류되지 않는 문제와 맞닿아 있다.

지난 4일 열린 문화체육관광위원회 전체회의에서 임오경 더불어민주당 의원은 “토종 OTT 육성을 강조했지만 외국 기업에 대형 문화 이벤트 중계권이 넘어갔다”며 “국내 산업계가 겪을 잠재적 기회손실에 대한 고려가 필요하다”고 밝혔다.

국내 OTT 협상력 한계...정부 지원 필요

전문가들은 막대한 자본으로 제작사, 엔터사 등과의 계약에서 우위를 점하는 글로벌 OTT를 견제하기 위해 정부가 국내 OTT 산업 지원책을 조속히 마련해야 한다고 강조했다.

이상원 경희대 미디어학과 교수는 “콘텐츠 계약 과정에서 국내 OTT와 해외 OTT의 협상력이 비대칭적”이라며 “현재 과학기술정보통신부, 문화체육관광부, 방송미디어통신위원회 등 3개로 나뉜 거버넌스를 통합해 단일 기구를 수립하고, 국내 OTT 협상력을 대등하게 끌어올릴 지원 체계가 필요하다”고 말했다.

안정상 교수도 “국내 OTT는 글로벌 OTT와 비교했을 때 투자 규모나 수익 배분 문제에서 구조적 한계가 있다”며 “국내 OTT 경쟁력을 강화하기 위해 예산 지원이라든지 세제 혜택 등 대책이 시급하다”고 강조했다.