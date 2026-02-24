넷플릭스, BTS 광화문 컴백 무대 생중계

3월21일 오후 8시

넷플릭스는 오는 3월21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'을 단독 생중계한다고 밝혔다.

'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 방탄소년단의 다섯 번째 정규 앨범 ‘ARIRANG(아리랑)’의 발매를 기념해 열리는 컴백 공연이다.

라이브는 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 이벤트다. 라이브 이벤트는 넷플릭스 유료 회원이라면 누구나 볼 수 있다.

BTS 컴백 라이브: ARIRANG 포스터 (사진=넷플릭스)

에미상, 그래미, 마돈나, 비욘세 공연 등 무대를 연출한 ‘라이브 연출 거장’ 해미시 해밀턴 감독이 공연을 지휘한다.

넷플릭스 관계자는 “이번 라이브는 방탄소년단 컴백의 순간을 하나의 장소에서 느끼는 경험을 넘어, 전 세계 시청자들이 같은 시간, 같은 경험을 공유하고 감정을 나누는 순간이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

