코스피 6000 고지 코앞…'100만 닉스' 신화 썼다

코스피 지수가 연일 사상 최고치를 갈아치우며 '6000' 도달 목전까지 갔다.
24일 코스피 지수는 전 거래일 대비 2.11% 상승한 5969.64로 거래를 종료했다.
이날 유가증권 시장에서 SK하이닉스와 삼성전자의 약진이 두드러졌다.
SK하이닉스는 전 거래일 대비 5.68% 급등한 100만5천원으로 장중 최고가를 다시 쓰며 '100만닉스'의 새장을 열었다.
삼성전자도 장중 20만원을 터치하면서 장중 최고가를 경신했다.
유가증권 시장에서는 기관 투자자의 순매수가 이어졌다. 기관 투자자는 이날 2조3751억원어치를 순매수했으며, 반대로 개인은 2조2846억원을 순매도했다.