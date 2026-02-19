‘레이디 두아’, 넷플릭스 공개 첫 주에 글로벌 비영어쇼 3위 등극

SLL은 자사 제작 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’가 공개 첫 주 만에 넷플릭스 글로벌 톱(TOP)10 비영어쇼 3위에 올랐다고 19일 밝혔다.

‘레이디 두아’는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 ‘사라킴’과 그녀의 욕망을 집요하게 추적하는 형사 ‘무경’의 이야기를 그린 미스터리 스릴러다.

한 인물을 둘러싼 엇갈린 기억과 복수의 정체성을 퍼즐처럼 맞춰가는 구조는 회차가 거듭될수록 긴장감을 고조시키며, 인물의 욕망과 진실의 경계를 파고든다.

사진=SLL

복합적인 서사를 연기한 ‘사라킴’ 신혜선과 사건을 추적하는 형사 ‘무경’으로 분한 이준혁이 작품의 중심을 이끈다.

SLL 관계자는 “‘레이디 두아’가 공개와 동시에 글로벌 TOP10 비영어 쇼 3위에 오른 것은 작품의 완성도와 제작진, 배우들의 열정, 그리고 전 세계 시청자들의 관심이 더해진 결과”라며 “앞으로도 차별화된 IP 기획력과 안정적 제작 역량을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.