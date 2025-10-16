쿠쿠, '흰지팡이의 날' 맞아 밥솥 기부

쿠쿠는 '제46회 흰 지팡이의 날'을 맞아 한국소비자원이 주최한 '점자 태그·스티커 및 물품 보급 행사'에 참여해 2천만원 상당 밥솥을 기부했다고 16일 밝혔다.
행사는 시각장애인이 일상생활에서 접하는 생활용품을 보다 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 지원하기 위한 취지로 마련됐다. 소비자원을 비롯해 6개 협의체와 15개 기업이 참여했다. 쿠쿠는 가전부문 대표로 함께했다.
15일 서울 영등포구 이룸센터에서 열린 행사에는 한국소비자원과 사업자정례협의체, 한국시각장애인연합회, 사회복지공동모금회 관계자 등 약 50명이 참가했다.
쿠쿠는 시각장애인 생활 안전을 지원하기 위해 약 2천만원 전기압력밥솥을 기부했다. 제품은 음성으로 취사 단계와 상태를 안내하는 기능을 갖췄다.
쿠쿠는 2년 연속 행사에 참여하며 시각장애인 생활 속 편의를 높이는 실질적 지원을 지속하고 있다. 작년에도 2천만원 상당 전기압력밥솥을 기부했다.
쿠쿠 관계자는 "모든 소비자가 생활 속에서 편리함과 따뜻함을 느낄 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다"며 "앞으로도 소비자 중심 ESG 경영을 강화할 것"이라고 말했다.