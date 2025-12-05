"손님보다 직원이 더 많아"…폐점 앞둔 홈플러스 가양점 가보니

“올해 2월에 입점했는데 이럴 줄 알았으면 홈플러스에 들어오지 말 걸 그랬다.”

5일 오전 홈플러스 가양점에서 만난 한 입점 업체 점주는 이렇게 한탄했다. 홈플러스는 지난 3월 기업회생을 개시했고 인가 전 인수합병(M&A)을 추진 중이지만, 새 주인 찾기에 난항을 겪고 있다.

이 과정에서 현금흐름이 악화되면서 일부 점포 영업을 중단하기로 했다. 가양점 역시 폐점 리스트에 오른 점포로 이달 28일 영업을 종료할 예정이다.

홈플러스 가양점 외부에 '고별전' 현수막이 걸려있다.

고별세일 진행해도…“손님보다 직원이 더 많아”

이날 찾은 가양점은 고별전이란 이름의 할인 행사를 지난 10월 30일부터 진행 중이다. 외부에 ‘최대 90% 고별세일’이라는 커다란 현수막이 내걸며 할인 행사 분위기를 조성했지만, 내부는 조용했다. 1층에 있는 점포 대부분은 폐점했고 영업 종료 표지판만 덩그러니 세워져 있었다.

점포의 빈자리는 단기 이벤트 매장이 채웠다. 그마저도 손님보다 점포 직원이 더 많은 모습이었다.

한 이벤트 매장 직원은 “고별전을 진행한다고 해도 손님이 거의 오지 않는다”며 “지금 보면 손님보다 직원들이 더 많지 않느냐”고 말했다.

홈플러스 가양점 내 영업을 종료한 매장.

정식 입점 계약을 맺고 입점한 점주들은 폐점 이후 갈 곳을 찾고 있지만, 쉽지 않다는 설명이다.

1층에서 영업 중이던 한 점주는 이전할 곳을 아직 결정하지 못했다고 답했다. 그는 “이 자리에서 원래 영업을 하던 분이 다른 사업을 한다고 해서 자리가 난 것이라 급하게 입점한 것”이라며 “올해 2월에 들어왔는데 들어오지 말 걸 그랬다”고 말했다.

이어 “입점 계약 당시에는 아무 조짐이 없었다”며 “입점하고 한 달이 채 되지 않는 시간에 기업회생 절차까지 이어졌는데, 홈플러스 측에서 보증금을 받지 말던가 문제가 있다는 것을 고지해줬어야 한다고 생각한다”고 강조했다.

홈플러스 가양점 기존 입점업체가 퇴점한 자리에 이벤트 매장이 들어섰다.

푸드코트 문 닫고 매장도 한산

마트가 영업 중인 지하 2층 역시 조용하긴 마찬가지였다. 푸드코트가 있던 곳은 영업을 종료해 키오스크도 꺼져 있었다. 입점 업체 출입문에는 ‘가양점에서의 영업을 마치고 새로운 곳으로 이전한다’는 안내문과 새 점포의 지도가 붙어 있었다.

지하 2층에서 18년째 꽃집을 운영 중인 60대 점주는 “폐점 이후 가게를 이전할 만한 장소를 찾지 못해 그냥 장사를 접기로 했다”며 “인근 건물 임대료를 알아보니 250만원에 달해 너무 비싸서 포기했다”고 말했다.

해당 점주에 따르면 현재 홈플러스에 내고 있는 월 임대료는 100만원 수준이다. 두 배가 넘는 월세를 감당하기엔 부담스럽다는 설명이다.

홈플러스 가양점 푸드코트가 영업을 종료해 키오스크가 꺼져 있다.

그는 “이사비 명목으로 홈플러스가 입점 업체에 돈을 지원했다고는 하지만, 10년이 넘으면 해당 사항이 없어 받지 못했다”며 “생계가 달린 가게인데 접을 수 밖에 없는 상황”이라고 토로했다.

이어 “대부분의 점포는 고별전을 시작한 10월 말부터 퇴점했다”면서도 “이동할 곳을 찾지 못해 홈플러스 폐점까지 영업을 할 예정”이라고 덧붙였다.

그나마 붐빈 곳은 ‘CRAZY 4일 특가’ 행사의 일환으로 ‘홈플델리 갓튀 후라이드치킨’을 9천900원 1+1 판매하는 델리 코너다. 12시 15시, 16시 등 하루 세 번 판매하는 해당 치킨은 12시에 판매를 시작하자마자 1분 만에 완판됐다. 다만 그 외의 공간은 특가 행사 기간이라는 점을 고려하면 다소 한산했다.

홈플러스 가양점 내부.

인근에 거주 중인 60대 여성 고객은 “까르푸이던 시절부터 가양점을 자주 방문했다”며 “원래 손님이 좀 없는 매장이라 편하게 쇼핑하고 싶을 때마다 이용했는데 폐점한다고 해서 아쉽다”고 말했다.