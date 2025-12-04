홈플러스서 불닭 못산다…삼양식품·아모레퍼시픽 납품 중단

기업회생 인가 전 인수·합병(M&A)을 추진 중인 홈플러스에 아모레퍼시픽과 삼양식품이 납품을 중단했다.

4일 업계에 따르면 아모레퍼시픽은 지난 8월부터 홈플러스에 신규 납품을 중단한 상태다. 샴푸와 같은 생활용품은 신규 납품이 이뤄지지 않고 있으며 현재 홈플러스 판매 중인 제품은 이전에 납품된 물건들이다.

아모레퍼시픽 관계자는 “미수 대금이 해결되지 않아 신규 납품을 중단한 상태”라고 말했다.

홈플러스 영등포점 내부.

삼양식품도 지난달 말부터 불닭볶음면을 포함한 전 제품에 대한 납품을 중단했다. 삼양식품 관계자는 “정상 거래를 위한 운영 조건이 되면 납품을 재개할 예정”이라고 설명했다.

홈플러스는 최근 입점 점주에게 공문을 보내 다음 달 1일로 예정된 입점 점주 대상 대금 지급을 일부 늦추기로 했다. 현금 흐름이 악화하면서 대금 정산 날짜를 맞추기 어려워졌기 때문으로 보인다.

홈플러스는 지난달 26일 인수 본입찰이 불발되면서 회생계획안 제출 기한인 오는 29일까지 새로운 인수자를 확보해야 한다. 홈플러스의 법정관리 기한은 2026년 3월 3일까지다.