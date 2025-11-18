쿠쿠, 굿디자인 어워드 3관왕

쿠쿠는 '굿 디자인 어워드 코리아 2025'에서 한국디자인진흥원장상 3개를 수상했다고 18일 밝혔다.

수상 제품은 ▲인스퓨어 미니100 정수기 ▲마스터셰프 사일런스 프로 IH압력밥솥 ▲헤리티지 공기청정기다.

인스퓨어 미니100 정수기는 가로폭 162mm의 초소형 냉온정 정수기다. 히든 디스플레이와 플루팅 패턴을 조화시켜 슬림하면서도 깔끔하고 모던한 디자인을 갖췄다.

쿠쿠 굿 디자인 어워드 수상작 (사진=쿠쿠)

마스터셰프 사일런스 프로 IH압력밥솥은 이음새를 최소화한 곡선형 외관에 그레이스 화이트 컬러를 더해 디자인 헤리티지를 표현했다.

헤리티지 공기청정기는 절제된 형태미와 감성적인 무드램프를 결합해 어떤 공간과도 조화를 이루는 인테리어 오브제형 디자인이 특징이다.

쿠쿠 관계자는 "쿠쿠의 모든 디자인은 일상 속에서 편리함과 감성을 동시에 느낄 수 있도록 설계된다"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 반영한 혁신적인 디자인으로 생활의 품격을 높이는 제품을 선보이겠다"고 말했다.