쿠쿠, 12kg 통워시 세탁기 출시

쿠쿠는 자사 처음으로 12kg 용량 통워시형 세탁기를 출시했다고 19일 밝혔다.

신제품 쿠쿠 세탁기는 작지만 강한 제품으로 찌든 때를 강력하게 제거하면서도 옷감을 섬세하게 다룰 수 있도록 설계했다.

세탁물을 사방으로 강력하게 흔드는 트위스트 웨이브 세탁판, 강력한 물살을 만드는 5중 트위스트 날개를 적용해 세탁력은 높이고 엉킴은 줄였다. 양방향 강력 입체 폭포수는 깊숙한 때와 잔여 세제까지 깨끗하게 제거한다.

스테인리스 엠보 세탁조는 옷감 손상을 최소화하고, 스테인리스 소재로 세균과 오염 걱정을 줄여 위생적인 세탁 환경을 제공한다.

쿠쿠 12kg 통워시형 세탁기 (사진=쿠쿠)

통세척 버튼만 누르면 강력한 물살로 세탁조를 청결하게 관리할 수 있다. 매쉬 구조 2중 매직 필터가 세탁 중 발생하는 보풀과 먼지를 한곳에 모아준다.

충격에 강하면서도 부드럽게 닫히는 강화 유리 소재의 슬로우 안전 도어를 적용해 내구성도 극대화했다.

세탁 기능은 조작부에서 쉽게 선택할 수 있다. 세탁물 종류와 오염도에 따라 맞춤형 코스 기능을 제공한다. 세탁물 양에 따라 물높이가 10단계로 자동 조절된다.

액체세제·가루세제·섬유유연제를 각각 분리해 담을 수 있는 탈착식 3종 세제함과 표백제 전용 칸을 통해 위생적이고 체계적인 세제 관리가 가능하다.

세탁물 불균형을 감지해 진동을 줄이는 댐퍼 구조, 세탁통 균형을 잡아주는 액체 오토밸런서, 4중 서스펜션과 4개의 받침대가 안정적인 세탁 성능을 구현한다.

도어 열림 감지와 버튼 잠금 기능으로 탈수 중 사고나 어린이·반려동물로 인한 오작동까지 예방해 안전성을 한층 강화했다.

쿠쿠 관계자는 "소비자들의 라이프스타일 변화에 따라 다양한 제품 포트폴리오를 갖추게 됐다"며 "앞으로도 고객들의 니즈를 면밀히 살펴 시장에서 필요한 제품을 선보이기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 쿠쿠는 최근 유통 채널의 요청에 따라 4인 이하 소가구 타겟 '니치 시장'을 공략하는 신제품군을 연이어 선보이고 있다.