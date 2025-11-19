엔비디아 실적 발표에 쏠린 눈…분석가들의 전망은?

엔비디아가 18일(현지시간) 장 마감 후 3분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다. 이번 실적이 최근 불거진 AI(인공지능) 거품론을 잠재울 수 있을 지 시장의 관심이 집중되고 있다고 야후파이낸스 등 외신들이 보도했다.

보도에 따르면, 월가 분석가들은 엔비디아의 매출이 전년 동기 대비 약 60% 증가할 것으로 예상하고 있다. 옵션시장은 실적 발표 후 주가가 약 7% 가량을 변동할 가능성을 반영하고 있다. 주가가 오른다면 지난주 수준인 199달러대를 회복하고, 떨어진다면 지난 9월 이후 최저 수준인 174달러까지 하락할 수 있다는 분석이다.

최근 몇 분기 동안 엔비디아는 기록적인 실적에도 불구하고 실적 발표 후 주가가 하락하는 패턴이 반복됐다. 최근 4분기 중 단 한 분기를 제외한 모든 분기에서 주가는 실적 발표 직전보다 낮은 수준으로 마감했다.

이번 실적 발표를 앞두고 기대감은 높지만, 경쟁사 AMD와 다른 AI 기업의 실적들이 기대에 못 미쳤던 점을 고려하면 엔비디아는 더 엄격한 잣대를 넘어야 할 것이라는 관측도 나온다.

엔비디아는 올해 AI 열풍에 힘입어 시총 기준 세계 최대 상장기업에 올랐고, 이는 AI 거품에 대한 우려를 더욱 키우고 있다. 투자자들은 엔비디아가 야심 찬 성장 목표를 달성할 수 있을지 주목하고 있으며, 이번 실적 발표는 이번 어닝 시즌 최대 이벤트이자 전체 증시에 큰 영향을 미칠 전망이다.

시장조사업체 비저블 알파에 따르면, 엔비디아의 3분기 매출은 554억 달러, 전년 대비 약 60% 증가해 사상 최고치를 기록할 것으로 전망되고 있다.

제프리스와 웨드부시 분석가들은 엔비디아가 분기 실적 시장 전망치를 웃돌고 연간 가이던스까지 상향할 것으로 예상한다고 전했다. 이에 따라 실제 시장의 이면 기대치는 더 높을 수 있다고 외신들은 전했다.

그럼에도 불구하고 월가 분석가들은 엔비디아 주가가 올해 약 40% 올랐음에도 불구하고 여전히 추가 상승 여력이 있다고 낙관하고 있는 상태다. 비저블 알파가 집계한 13명의 분석가 중 1명을 제외한 모든 분석가가 엔비디아 주식을 ‘매수’로 평가했고 평균 목표가는 219달러로 17일 종가 대비 약 17% 높았다.