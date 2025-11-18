엔비디아, AI 슈퍼컴퓨터 확대 지원…"질병·우주·양자 연구 가속"

엔비디아가 글로벌 연구기관에 차세대 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터를 확대 지원해 과학 연구 속도 높이기에 나섰다.

엔비디아는 16~21일까지(현지시간) 미국 세인트루이스에서 열리는 '슈퍼컴퓨팅 2025(SC25)'에서 지난 1년간 엔비디아 가속 컴퓨팅 플랫폼 성과를 공개했다.

엔비디아는 "우리 가속 컴퓨팅 플랫폼에서 구동되는 80개의 새로운 과학 시스템이 전 세계에 공개됐다"며 "이는 총 4천500엑사플롭스의 AI 성능에 기여한 셈"이라고 강조했다.

엔비디아가 글로벌 연구기관에 차세대 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터를 확대 지원한다.

이날 가장 큰 주목을 받은 시스템은 미국 텍사스 첨단 컴퓨팅 센터가 구축 중인 3백 페타플롭급 호라이즌이다. 이 시스템은 GB200 NVL4와 베라 중앙처리장치(CPU) 서버 기반으로 2026년 가동돼 미국 연구 커뮤니티에 새로운 수준의 AI 컴퓨팅 역량을 제공할 예정이다.

호라이즌은 의료와 기상·기후 모델링, 로보틱스, 제조 등에서 활용된다. 질병 역학 분석을 비롯한 은하 시뮬레이션, 신소재 탐색, 지진파 모델링 같은 고난도 연구를 수행할 수 있도록 설계됐다.

이 시스템은 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 4천 개를 탑재해 부동소수점 4비트 정밀도(FP4) 기준 최대 80 엑사플롭 성능을 낸다. 연구진은 이를 활용해 바이러스 구조나 은하 형성 과정, 양자 물질의 특성을 시뮬레이션할 계획이다.

미국 에너지부는 아르곤 국립연구소와 로스앨러모스 국립연구소에 일곱 대의 AI 슈퍼컴퓨터를 새로 구축하기 위해 엔비디아와 협력하고 있다. 이 중 솔스티스는 블랙웰 GPU 10만 개를 탑재해 1천 엑사플롭스 AI 성능을 목표로 한다.

솔스티스보다 작은 규모의 이퀴녹스는 블랙웰 GPU 1만 개로 구성돼 과학 데이터 분석과 모델 개발을 지원한다. 또 로스앨러모스 연구소의 미션과 비전 시스템은 베라 루빈 플랫폼과 퀀텀-X800 인피니밴드로 구축돼 기밀 연구와 오픈 과학 연구를 나눠 수행할 방침이다.

유럽에서는 독일 율리히 슈퍼컴퓨팅 센터의 주피터가 FP64 기준 초당 1경 연산 성능을 기록하며 유럽 최초 엑사스케일 컴퓨터가 됐다. 이 시스템은 GH200 그레이스 호퍼 슈퍼칩 2만4천 개를 탑재해 고해상도 세계 기후 시뮬레이션 등 다양한 연구에 활용되고 있다.

주피터 랙 내부의 컴퓨트 블레이드.

유럽 각국도 블루 라이온과 게피온, 이삼바드-AI 등 AI 슈퍼컴퓨터를 구축하고 있다. 기후 모델링과 양자 연구와 멀티모달 기초 모델 개발 같은 국가 단위 연구가 이 시스템들로 확대되고 있다.

아시아에서는 한국과 일본과 대만이 소버린 AI 전략과 산업 연구 가속화를 위해 엔비디아 GPU 기반 인프라를 도입 중인 것으로 나타났다. 특히 한국 정부는 소버린 클라우드와 AI 팩토리에 5만 대 이상의 엔비디아 GPU를 배치할 계획이다.

율리히 슈퍼컴퓨팅 센터의 크리스텔 미힐센 책임자는 "가속 컴퓨팅 능력의 도약으로 유럽 연구진은 과학 분야 전반에 걸쳐 복잡성·규모 범위 측면에서 새로운 차원의 AI 모델과 시뮬레이션을 수행할 수 있게 됐다"고 밝혔다.