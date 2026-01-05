위약금 면제로 아이폰17 공짜...번호이동 보조금에 KT 기변 '맞불'

KT가 해킹 사고 보상안으로 위약금을 면제하면서 가입자 쟁탈 전쟁에 다시 불이 붙었다. 지난해 SK텔레콤 위약금 면제 때와 같은 보조금 전쟁이 다시 촉발된 셈이다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 위약금 부담이 없는 KT 가입자 유치에 나섰고, KT는 이를 기기변경 보조금 상향으로 방어하는 모양새다.

이에 따라, 아이폰17과 같은 최신 스마트폰을 사실상 공짜로 구입할 수 있는 보조금 수준에 도달했다. 갤럭시S25 시리즈는 웃돈을 얹어 파는 사례도 눈에 띈다.

(사진=뉴스1)

5일 관련 업계에 따르면 기기변경 중심의 KT와 번호이동 중심의 SK텔레콤, LG유플러스의 가입자 유치와 이탈 방어 경쟁이 겹치면서 일부 최신 스마트폰을 기기 값 부담 없이 살 수 있는 상황에 이르렀다.

위약금 면제 시행 닷새 동안 KT에서 이탈한 가입자는 5만2천명에 이른다. 이 가운데 상당수가 SK텔레콤으로 이동했는데, 지난해 해킹 이후 이탈한 가입자에 기존 멤버십 등급을 복원해주고 신규 가입자 대상 멤버십 제휴 할인을 별도로 제공하는 효과가 주효한 것으로 풀이된다.

오는 13일까지 KT 위약금 면제 조치가 시행되는데 이번 주말이 가입자 유치 쟁탈전의 분수령이 될 것으로 보인다.

관련기사

이 기간 SK텔레콤이 지난해 해킹 사고 이후 이탈한 가입자를 얼마나 유치할지가 앞으로 주목할 부분이다.

유통업계 한 관계자는 “지난해 SK텔레콤에서 KT로 이동한 가입자들이 모두 SK텔레콤으로 돌아오기는 어렵겠지만 상당 수준 만회할 수 있는 환경이 마련됐다”고 말했다.