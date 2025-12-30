KT, 2주간 위약금 면제...4500억 규모 보상안 가동

KT가 사이버 침해사고에 따라 새해 1월13일까지 위약금을 면제키로 했다. 무단 소액결제를 인지한 9월1일부터 4개월간 이탈한 가입자에 대한 위약금 면제도 소급 적용한다.

아울러 남아있는 가입자를 위해 4천500억원 규모의 보상 프로그램을 마련하고 향후 5년간 1조원 규모의 투자를 포함한 정보보안 혁신 계획을 마련하기로 했다.

김영섭 KT 대표는 30일 서울 광화문 사옥에서 브리핑을 열어 다시 한번 고개를 숙이고 “침해사고로 피해를 입은 고객 여러분께 깊이 사과드린다”며 “민관합동조사단의 조사 결과를 엄중하게 받아들이고 고객 피해와 불편을 최소화하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

이어, “문제가 되는 정보보호 시스템의 혁신뿐 아니라 고객의 불편과 염려 하나하나마다 사죄와 반성의 의미를 담아서 보상하겠다”며 “고객 정보 보호를 회사의 명운이 달린 최우선 과제로 삼아 새롭게 태어나겠다”고 강조했다.

우선 위약금 면제는 앞서 침해사고를 겪은 SK텔레콤보다 연장된 2주일 동안 진행키로 했다. 이날 오후 4시30분부터 위약금 대상 여부와 금액을 조회할 수 있는 홈페이지가 개설됐고, 개별 문자로 알릴 예정이다. 31일부터 진행된 위약금 면제에 따른 환급은 새해 1월22일, 2월5일, 2월19일 순차적으로 진행된다.

위약금 면제 마지막 날인 새해 1월13일 기준 모든 이동통신 가입자 대상으로 6개월 동안 매달 100GB 데이터를 제공한다. 매달 약 20만 명으로 추산되는 로밍 이용자를 위해 데이터 50% 추가 제공 카드도 꺼냈다. OTT 서비스 2종 가운데 하나를 선택해 6개월간 무료 이용과 생활 밀착형 제휴 할인 6개월 진행, 피싱과 해킹 피해를 보상하는 보험 2년 제공 등도 보상안에 포함됐다.

권희근 KT 마케팅혁신본부장은 “(보상안은) 가급적 길게 제공하고, 여러가지 종류의 혜택을 풍성하게 제공하고, 최대한 많은 분이 받도록 마련했다”면서 “제공되는 서비스는 총 4천500억원 내외의 규모로 추산하고 있다”고 설명했다.

정부와 민관합동조사단의 재발방지 대책 마련 지시에 따라 ‘정보보안 혁신 TF’를 신설하기로 했다. CISO를 중심으로 한 정보보안 책임 체계를 강화하고, 경영진과 이사회 차원의 정기 보고 체계와 함께 외부 전문가가 참여하는 KT보안혁신위원회도 출범할 예정이다.

또한 향후 5년간 1조원 규모의 보안 관련 투자를 단행키로 했다. 제로트러스트 투자 확대, 통합 관제 고도화, 접근권한 관리 강화, 암호화 확대와 함께 관련 인력 수급에 비용이 집중될 것으로 보인다.

박민우 정보보안혁신TF장은 “TF에는 전사 임직원 60여 명이 활동하게 된다”며 “IT와 네트워크는 물론 재무적 관점을 포함한 실질적인 정보보안 이행 계획을 수립하겠다”고 말했다.