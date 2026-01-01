KT 위약금 면제 첫날 5800여명 이탈...시장은 눈치 싸움

KT 위약금 면제 첫날 5천800여 명의 가입자가 이탈한 것으로 나타났다. 평소 대비 이동 규모가 약 2배 늘어난 규모다.

전체적인 시장 분위기를 보면 민관합동조사단의 조사 결과 발표 직후 누적된 교체 수요가 반영된 것으로 풀이된다. 가입자 유치를 위한 경쟁사의 장려금 시장은 눈치싸움을 이어가고 있는 수준이다.

1일 업계에 따르면 KT의 위약금 면제 조치가 시작된 31일 첫날 전체 번호이동 건수는 1만3천201 건으로 KT에서 다른 통신사로 이동한 가입자는 5천886명이다.

일부 유통망에서 타겟 영업은 일어난 것으로 보이나 전체적인 장려금 규모가 크게 늘거나 순간적으로 바뀌는 양상은 나타나지 않았다. 위약금 면제 첫날이 신년을 앞둔 연휴 분위기가 이어지고 있기 때문이다.

본격적인 가입자 유치와 이탈 방어 경쟁은 징검다리 휴무로 인식되는 이번 주말을 지난 시점 이후 본격적으로 빚어질 것이란 전망이 나온다. 각사의 유통 전략 재정비와 유통망에서 매장 방문객 증가를 꾀하기 시작할 것이란 이유에서다.

이통 가입자 시장의 계절적인 성수기로 꼽히는 명절과 신학기 시즌은 다소 피했으나 삼성전자 갤럭시 신작 발표를 앞둔 시점에서 재고 단말 정리와 맞물릴 가능성은 높은 편이다.

이에 따라, 내주 후반부터 주말 간 가입자 유치 경쟁이 가장 치열하게 빚어질 것으로 예상된다.

유통업계 한 관계자는 “아직 본사 차원에서 공격적인 장려금 확대와 방어 정책이 나왔다고 보기는 어렵다”며 “유통망 차원에서는 가입자 회복과 방어 기조가 확실한 만큼 마케팅 정책의 변화에 따라 시장이 갑자기 움직일 분위기는 마련돼 있다”고 말했다.