X에서 가상자산·주식 거래 가능해진다

소셜미디어 X(구 트위터)에서 가상자산, 주식 거래가 가능해질 전망이다.

가상자산 전문 외신 코인데스크는 15일(현지시간) X가 타임라인에서 주식과 가상자산을 직접 거래할 수 있는 기능 ‘스마트 캐시태그(Smart Cashtags)’를 몇 주 내 도입할 예정이라고 보도했다.

스마트 캐시태그는 기존 티커 링크 기능을 확장한 형태다. 현재는 게시물에 ‘$BTC’처럼 달러 표시와 함께 종목 코드를 입력하면 링크가 생성된다. 새 기능이 적용되면 티커를 클릭했을 때 실시간 가격 차트와 관련 게시물이 표시되고, X 앱에서 매수·매도 거래를 실행할 수 있다.

가상자산 이미지 (사진=챗GPT)

이번 발표는 X가 자체 결제 시스템인 ‘X머니’의 외부 베타 출시를 준비하는 가운데 나왔다. 일론 머스크는 해당 서비스가 현재 내부 테스트 단계에 있으며, 1~2개월 내 일부 사용자를 대상으로 공개될 예정이라고 밝혔다.

관련기사

머스크는 X를 메시지 전송, 게시물 작성, 송금, 결제, 투자까지 모두 가능한 ‘에브리싱 앱(everything app)’으로 발전시키겠다는 구상을 밝혀왔다.

다만 소셜미디어 내 투자 기능이 확산될 경우 정보 왜곡이나 투기 과열, 스팸, 시세 조작 등 부작용이 발생할 가능성도 제기된다. 관련해 X 측은 사용자 경험을 저해하는 스팸성 활동이나 조직적 공격 행위는 허용하지 않겠다는 방침이다.