에이로봇, 엔비디아 쇼케이스서 성과

휴머노이드 로봇 전문기업 에이로봇은 17일 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI데이 서울' 행사에서 '엔비디아 인셉션 그랜드 챌린지 파이널 쇼케이스 2025'로 선정됐다고 17일 밝혔다.
쇼케이스는 엔비디아의 첨단 AI 및 컴퓨팅 기술을 활용하는 혁신 스타트업을 발굴하고 성장을 지원하는 국내 최대 규모의 스타트업 가속화 프로그램이다.
에이로봇은 80여 개 팀이 참가한 예선을 거쳐 최종 15개 기업이 경쟁한 라이브 피칭 단계를 통과했다. 휴머노이드 로봇 분야에서 기술력과 비전, 시장 경쟁력 등을 높이 평가받아 최종 5개사 명단에 이름을 올렸다.
에이로봇은 이번 선정에 따라 엔비디아의 포괄적인 기술 지원 및 글로벌 네트워크를 확보했다. 엔비디아 GTC 2026을 포함한 주요 행사에 참여할 기회 등 혜택을 제공받게 된다.
에이로봇 관계자는 "엔비디아와의 협력을 더욱 강화하고 글로벌 AI 로봇 시장을 선도하는 기업으로 발돋움해 휴머노이드 로봇 상용화를 가속화할 것"이라고 말했다.